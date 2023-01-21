21 Oca 2023 - 11:32- Belediyeler G: 21 Oca 2023 - 11:33

Ankara Haber: Çankaya'da Engelli Bireylere Beslenme Semineri...

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Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Halk Sağlığı ve Sosyal Farkındalık Eğitim Etkinlikleri kapsamında engelli bireylere ve ebeveynlerine yönelik “Engelli Bireylerde Beslenme Sorunları ve Önemi” konulu seminer düzenlendi.
Ankara Haber: Çankaya'da Engelli Bireylere Beslenme Semineri... mask
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Çankaya Belediyesinin 2021 yılında hizmete açtığı Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylere ve ailelerine destek oluyor. Merkezde son olarak düzenlenen seminerde engelli bireylerin beslenme sorunları ele alındı. Engelli ve ailelerinden oluşan 61 katılımcının izlediği seminerde Diyetisyen Gökçegül Akbulut ve Hemşire Mehtap Karakuş önemli bilgiler verdi. 

Seminerde, engellilerde karşılaşılan beslenme sorunları, doğru beslenme, fiziksel egzersiz yapma ve sporun önemine değinildi. Katılımcıların sorularının da cevaplandığı seminer engelli ebeveynleri için yol gösterici oldu. Sosyal belediyecilik anlayışı ile özellikle dezavantajlı gruplara yönelik eğitici, destekleyici ve bütünleştirici etkinlikler düzenlemeye devam edileceği vurgulandı.

 

 
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21 Oca 2023 - 11:32 - Belediyeler

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