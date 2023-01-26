Ankara Haber: Ertuğrul Başkan’dan Gençlere Yarıyıl Hediyesi Mersin Silifke‘‘Gençlik Kampı’’

Ertuğrul Başkan, öğrencilerin okul stresini atmalarını sağlamak, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri için gençleri, Mersin Silifke’ye yolladı. Başkan Ertuğrul Çetin, sosyal medya üzerinden gönderiye etkileşimde bulunanlar arasında yapılan çekiliş sonucunda seçilen 90 gençle, belediye önünde buluşarak hareket öncesi onlarla teker teker ilgilenerek hayırlı yolculuklar diledi.

‘‘Yarıyıl tatilinde gençlerimize hediye olarak gençlik kampına yolluyoruz’’

Gençlerin kendilerini tüm alanlarda geliştirebilmeleri için etkinlikler düzenlediklerini belirten Belediye Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Yarıyıl tatilinde gençlerimize hediye olarak gençlik kampına yolluyoruz. İlk seferimizde gençlerimizi Mersin-Silifke’ye yolcu ettik. Doğal hayatla iç içe olacakları ve doya doya eğlenecekleri üç gün onları bekliyor. İnşallah bol bol stres atıp, yarıyıl tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlıyoruz. Sağ salim gidip gelsinler inşallah’’ dedi.