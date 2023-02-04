04 Şub 2023 - 09:59- Belediyeler G: 04 Şub 2023 - 10:00

Ankara Haber: Altındağlı Çocukların Tiyatro Keyfi...

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Tiyatro, Altındağlı çocukların ayağına geldi. Altındağ Belediyesi, Altındağlı çocukları “Oynasın da Büyüsün” isimli tiyatro oyunuyla ücretsiz olarak buluşturuyor. 
Ankara Haber: Altındağlı Çocukların Tiyatro Keyfi... mask
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Kültür, sanat ve eğlenceyi Altındağlıların ayağına getiren Altındağ Belediyesi, çocukların tiyatro izlemesi için seferber oldu. Altındağlı çocuklar, tiyatro sayesinde hem eğlendi hem de öğrendi. “Oynasın da Büyüsün” isimli çocuk oyunu minik izleyicilerin büyük beğenisini topladı. 

TİYATRO KEYFİ ÜCRETSİZ

Altındağlı çocukların kültür ve sanatın en güzel örnekleriyle buluşmasını çok önemsediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Tiyatro oyunumuz Çarşamba ve Perşembe günleri 11.00 ve 13.00 seanslarında, Cumartesi günleri ise 12.00 seansında, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde halkımıza açık ve ücretsiz olarak sahneleniyor. İzlemek isteyen herkesi, Necip Fazıl Kültür Merkezi’ne bekliyoruz” dedi. 

SANATLA İÇ İÇE

Altındağ Belediyesi’nin sunduğu tüm bu imkânların ücretsiz olduğunu vurgulayan Başkan Balcı, “Çocuklarımız kültürle, sanatla, tiyatroyla büyümeli. Okulda aldıkları eğitim, bu tarz etkinliklerle desteklenirse çocuklarımız için çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Altındağlı çocukların sosyal hayata daha fazla karıştığını, gençlerin sanatla iç içe olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
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04 Şub 2023 - 09:59 - Belediyeler

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