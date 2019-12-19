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Altınok: ''Sağlık, eğitim ve emniyet birimlerimize desteğimiz devam ediyor''

Keçiören Belediyesi, 112 acil servis istasyonu olarak kullanılması için eski Ovacık Aile Sağlığı Merkezi binasını Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis etti.

Elif Duman
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Keçiören Belediyesi, 112 acil servis istasyonu olarak kullanılması için eski Ovacık Aile Sağlığı Merkezi binasını Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizde eğitim, sağlık ve emniyet birimlerimize destek vermeyi sürdürüyoruz. 112 acil personellerinin vatandaşlarımıza daha kolay ulaşabilmesi için Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis ettiğimiz binamız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BEDELSİZ TAHSİS EDİLDİ

Başkan Turgut Altınok meclis başkanı sıfatıyla, “5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) fıkrası gereğince İlçemiz Ovacık Mahallesi, 91816 adanın doğusu ile 91817 adanın kuzeyinde bulunan eski Ovacık Aile Sağlığı Merkezi’nin bulunduğu binanın Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin yapılması” şeklindeki teklifi belediye meclisine sundu. Belediye meclisinde yapılan oylamada Başkan Altınok’un teklifi oybirliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Keçiören Belediyesine herhangi bir kira ya da bedel ödenmeyeceği de imzalanan protokolde yer aldı.

“KİMSE BULUNDUĞU MAKAMI SAHİPLENMEMELİDİR”

Keçiören’in nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye’nin en büyük ilçesi olduğunu belirten Başkan Altınok, yerel ve merkez idarelerin dayanışma içerisinde olması gerektiğinin altını çizerek, “Türkiye’nin zengin kaynaklara sahip bir ülkedir. Bu kaynakları adaletli bir şekilde kullanırsak kurum ve kuruluşlarımızla birlikte vatandaşlarımıza daha verimli hizmetler sunarız” dedi.

Başkan Altınok kamuya ait imkânların kamu yararına kullanılması gerektiğini de söyleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kimse bulunduğu makamı sahiplenmemelidir. Baki kalan ve kalacak olan devletimiz, milletimiz ve kurumlarımızdır. Bu kurumlarımızı sağlıklı bir şekilde geleceğe taşımak için herkes elini taşın altına koymalıdır. Büyük devlet olmanın temelinde sistem ve kurumsallık vardır. Bu bakış açısıyla her bir kurumumuzun sağlıklı işlemesi için Keçiören Belediyesi olarak elimizdeki imkânları seferber ediyoruz. Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüze 122 acil servis istasyonu kurulması için tahsis ettiğimiz binamız devletimiz ve milletimiz için hayırlı olsun.” ​
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Dün 13:34 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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