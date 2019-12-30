Online market alışveriş tercihleri açıklandı

Kullanıcıya zamandan kazandıran uçtan uca bir alışveriş deneyimi sunan #çoksüpermarket istegelsin, İstanbul’un 2019’daki alışveriş tercihlerini paylaştı. En çok alışveriş yapılan ilçeler Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, Bakırköy, Kadıköy, Ümraniye, Maltepe ve Ataşehir olurken, en fazla para harcanan kategori sıralamasında temizlik malzemeleri birinci sırayı aldı. En fazla siparişi taze sebzeler alırken süt, kahve, maden suyu ve taze meyveler de en çok satın alınan gıdalar arasında yer buldu. istegelsin’de son ayların en çok satan kitabı Ahmet Ümit’in “Aşkımız Eski Bir Roman” adlı eseri oldu. Hafta içi alışverişleri hafta sonu siparişlerine önemli bir fark atarken; en yoğun trafik akşam saatlerinde yaşandı.

Zaman kaybını ortadan kaldırarak market alışverişi yapanların hayatını kolaylaştıran #çoksüpermarket istegelsin, İstanbul’daki kullanıcılarının 2019 yılındaki satın alma tercihlerini açıkladı. İstanbul’un Anadolu yakası sipariş sayısında Avrupa yakasını geçerken, en çok alışveriş yapan, en çok ürün satın alan ve en çok net ciro getiren ilçeler Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, Bakırköy, Kadıköy, Ümraniye, Maltepe ve Ataşehir oldu. istegelsin satışlarının çoğunu atıştırmalık, içecek ve yemeklik kategorileri oluşturdu. Bu kategoriyi temizlik malzemeleri izledi.

İstanbul’da yıl boyunca en çok sipariş alan gıda ürünleri arasında taze sebzeler, süt, maden suyu, beş litrelik su ve taze meyve yer aldı.

Taze sebze en çok Beşiktaş’ta tüketiliyor

En çok satın alınan yiyeceklerde taze sebzeler zirveye yerleşirken, en çok taze sebze tüketen semt Beşiktaş oldu. Beşiktaş’ı, sırasıyla Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir takip etti. Taze sebzelerin ardından en çok satın alınanlar arasında yer bulan taze meyveleri en az tüketen ilçe olarak Üsküdar öne çıktı.

Süt, salatalık ve beş litrelik su en çok sipariş edilenlerden

Şişli, Sarıyer ve Beşiktaş’ta en çok satın alınan ürünlerde süt, salatalık ve beş litrelik su birinciliği göğüsledi. Bakırköylüler istegelsin’den en çok kahve sipariş etti. Kadıköy ve Ataşehir ilçeleri maden suyu tüketimiyle öne çıkarken Üsküdar’da en çok süt tercih edildi. Ümraniye en çok çikolata ve gofret siparişi veren ilçe oldu.

Kadıköy organik ve vegan ürün alışverişinde birinci

Günümüzün her geçen gün daha çok kişi tarafından benimsenen sağlıklı yaşam, vegan ve organik beslenme trendlerini alışverişe dönüştüren ilçelerde Kadıköy ilk sırayı aldı. Organik ürün siparişlerinde ise 8’li Organik Yumurta (53-62 gr) başı çekti. İnek sütünün alternatiflerinin rağbet gördüğü günümüzde en çok tercih edilen vegan ürün olarak 1 litrelik Soya Sütü ilk sırada yer buldu.

Şişli soslu seviyor

Ataşehir, Beşiktaş, Kadıköy Uzakdoğu mutfağı ürünleri kategorisinde öne çıkarken, hazır sos kategorisinde en fazla sipariş veren ilçe Şişli oldu.

Son ayların en çok çok satan kitabı Ahmet Ümit’ten

İstegelsin kullanıcılarının talep gösterdiği seçeneklerden bir diğeri de kitap/dergi kategorisi. Ahmet Ümit’in Aşkımız Eski Bir Roman adlı eseri son aylarda istegelsin’den en çok sipariş edilen kitap oldu.

Rekabetin yoğun olduğu evcil dostlara ilişkin ürünlerine gelince, istegelsin kullanıcılarının en çok satın aldığı seçenek olarak Petoncat Marsilya Sabunlu İnce Taneli Topaklaşan Kedi Kumu (10 L) öne çıktı.

Tüketici hafta içi daha çok alışveriş ediyor

istegelsin kullanıcıları hafta içi alışverişini hafta sonuna tercih ediyor. Siparişlerin 71%'i hafta içi, %29’u ise hafta sonu gerçekleşti. Sitede en yoğun trafik ise iş sonrası saatlerine tekabül eden akşamları yaşandı.