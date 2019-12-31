Çankaya'da sanat dolu günler yeni yılda da devam ediyor

Başkent'in kültür ve sanat hayatını zenginleştiren, birbirinden değerli etkinlikleri her ay sanatseverlerle buluşturan Çankaya Belediyesi, sanatla dolu yepyeni bir yıla hazırlanıyor. Ocak ayında birbirinden güzel sergilere, panellere ve tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak Çankaya, 18 - 23 Ocak tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali ile binlerce sanatseveri Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ağırlayacak. 18 Ocak'ta başlayacak festivalde kadın yönetmenlerin elinden çıkan 22 özel film Başkentlilerle buluşacak.



CİN ALİ'NİN PEŞİNDE

Yeni yılın hemen başında Yılmaz Güney Sahnesi Cin Ali Belgeseli ile Başkentlileri konuk edecek. Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı'nın düzenleyeceği gösterimde Cin Ali'nin Peşinde Belgeseli ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak. 1968 yılında Öğretmen Rasim Kaygusuz tarafından yaratılan çizgi kahraman Cin Ali’nin öyküsü; arşiv filmleri, siyah-beyaz fotoğraflar, canlandırma sahneleri ve yeni çekimlerle 3 Ocak saat 19'da özel gösterimle tarih ve belgesel meraklılarını ağırlayacak.



ÇOCUKLARLA YETİŞMEK

Yeni yılın ilk günlerinde Çağdaş Sanatlar Merkezi, çocuk psikolojisi ve çocuk eğitimi ile ilgili bir dizi konferansa ev sahipliği yapacak. 4-5 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek "Çocuklarla Yetişmek" panel ve söyleşilerinde uzmanlar çocuk gelişimi ve eğitimi konusundaki deneyimlerini Başkentlilere aktaracak.



NAZIM HİKMET'in DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi, Nazım Hikmet'in 118. Doğum Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Kuvayi Milliye'nin İnsan Manzaları adlı konser, 15 Ocak'ta Başkentli sanatseverleri konuk edecek. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğin yer fişleri, 8 Ocak itibariyle Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nden alınabilicek.



YEŞİLÇAM'IN RENKLERİ

Sanatçı Serra Erdem'in Yeşilçam filmlerinden esinlenerek hazırladığı "Yeşilçam'ın Renkleri" resim sergisi ise 17-26 Ocak tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.