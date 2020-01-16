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Keçiören’de 120 minik öğrenciye 120 ağaç sahiplendirildi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ''Hedefimiz daha yeşil bir dünya bırakmak.''

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Yükseltepe Ağaçlandırma Alanı’ndaki 120 ağacın sahiplendirildiğini belirterek, “Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye hedefiyle 5 yıl içerisinde ilçemizdeki sokaklarımızın tamamını ağaçlandıracağız. Hedefimiz gelecek nesillere daha yaşanabilir ve daha yeşil bir dünya bırakmak.” dedi.

120 ÖĞRENCİNİN İSİMLERİ AĞAÇLARA ASILDI

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında Yükseltepe Ağaçlandırma Alanı’nda dikimi gerçekleştirilen 120 ağaca Keçiören İlkokulu’ndan 120 öğrencinin ismini metal künyeye bastırarak astı. Minik öğrencilerin ağaçlara yönelik aidiyet duygusunu artırmak ve ağaç sevgisini aşılamak için yürütülen çalışma Keçiören İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

“OVACIK ANKARA’NIN AKCİĞERİ OLACAK”

“Keçiören`de herkesin bir dikili ağacı olacak” diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızla, çocuklarımızla ve gençlerimizle Keçiören'in bütün sokaklarını yeşillendireceğiz. 5 yıl içerisinde ilçemizin tüm sokaklarını ağaçlandırıp, Keçiören’i Türkiye'nin en yeşil kenti yapacağız” diyerek şu bilgileri verdi:

“Bağlum'a 200 dönümlük bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Ovacık'ta 69 bin metrekare alanı ağaçlandırmaya bağışladık. Bunu büyük bir rekreasyon alanıyla 100 bin metrekareye çıkartıyoruz. Ankara'ya Atatürk Orman Çiftliği’nden daha büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Burası Ankara'ya nefes aldıracak çok büyük bir akciğer olacak.”
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Bugün 10:34 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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