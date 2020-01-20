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Keçiören’de hileli ürün satan işletmelere ceza

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ''Hileli ürün satanlara meydan bırakmayız.''

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde ilçede vatandaşların sağlığını tehdit eden iki işletmeye yasal işlem uygulandığını belirtti. Başkan Altınok, “Vatandaşların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde hileli ürün satanlara meydan bırakmayız. Zabıta ekiplerimiz Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından da tespit edilen iki işyerine yasal işlem uyguladı.” dedi.

“İKİ İŞLETMEYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI”

Keçiören Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen denetimler kapsamında, işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine ilişkin gerekli şartları taşımayan ve hileli ürün satışı yaptığı tespit edilen iki işletmeye yasal işlem uygulandı.

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan firmaların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da kamuoyuna duyurulduğunu belirten Başkan Turgut Altınok, “İlçemizde vatandaşın hayatını tehlikeye atacak hileli ürün satışı yapan iki işletmeye zabıta ekiplerimiz cezai işlem uyguladı. Zabıtamız tarafından gerçekleştirilen denetimlerimizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının korunması ve haksız rekabetin engellenmesi gibi hususlar göz önünde bulundurarak çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.” dedi.

“İHBAR ÖNEMLİ”

Gıda güvenliği konusunda vatandaştan gelecek olan ihbarın da önemli olduğunu hatırlatan Başkan Altınok şu çağrıyı yaptı: 

“Zabıta ekibimiz rutin denetimlerinin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen ihbar veya şikâyetleri de anında değerlendiriyor. Ekiplerimiz, söz konusu şikâyet noktalarına anında intikal ederek yasal şartlara uymayan ve hileli ürün satışı yapan işletmelere gerekli cezai işlemleri uyguluyor. Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla tahammülümüz yoktur. 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Bu anlamda vatandaşlarımız, “Zabıta İhbar Hattı” olan “0312 361 06 06” numaralı telefondan bizlere ulaşıp şikâyetlerini bildirebilirler.”
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Bugün 10:51 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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