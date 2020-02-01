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Kahramankazan’da okullar eğitim öğretime hazır

Kahramankazan Belediyesi, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte ilçe genelindeki okulları yaptığı temizlik çalışmalarıyla eğitim öğretime hazır hale getirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Eğitim ve öğretime verdiği destekle fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, pazartesi sona erecek olan yarıyıl tatilinde dahi ilçedeki tüm okulların bakım ve temizliğini aksatmadan yaptı. Belediye temizlik ekipleri, ilçedeki okulların bahçeleri ve yeşil alanları başta olmak üzere tüm alanlarıyla yakından ilgileniyor. Buralarda büyüyen yabani otlar temizlenirken, bahçelerdeki çimler de biçiliyor. Okul bahçeleri sürekli olarak temizlenirken, buralardaki Atatürk büst ve heykelleri de özel olarak temizleniyor. Okulların bahçelerindeki spor alanları ve spor aletlerinin bakımı da periyodik aralıklarla yapılıyor. Ekipler böylece, pazartesi açılacak okulları eğitim öğretime hazır hale getirdi.

Tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, okulların tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiklerini söyleyerek, “Geleceğimizin ve ülkemizin teminatı yavrularımızın daha temiz daha ferah ortamlarda eğitim görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde sürekli olarak temizlediğimiz okullarımızı tatilde bile temizliyoruz. Ders başı yapacak olan tüm yavrularımıza, gençlerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum.” dedi.
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Bugün 10:41 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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