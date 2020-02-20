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Numan Kurtulmuş Mamak’ta Konferans Verdi

Sosyal ve kültürel faaliyetlerine aralıksız devam eden Mamak Belediyesi, bu kez AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’u ”Kudüs Davamız” başlıklı konferansıyla Mamak’ta ağırladı.

Elif Duman
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Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansa AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mücahid Yanılmaz, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kudüs'ün kendileri için siyasi bir konu olmadığını belirten Numan Kurtulmuş, "Kudüs bizim için inancımızın, bilincimizin, dünyaya bakışımızın ve insanlığa bakışımızın da göstergesi olan önemli bir merkezdir.” dedi.

Kudüs kırmızı çizgimizdir

Kurtulmuş, sözde barış planının ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir inanç, bilinç, tarihsel şuur, milletin ve ümmetin beka meselesi olarak görüldüğünü ve "Kudüs kırmızı çizgimizdir." şeklinde dile getirildiğini hatırlattı.

Filistinliler kazanacak

Kurtulmuş, "Bu plan asla ve asla uygulama imkanı bulmayacak, bu plan çöp tenekesine atılacak ve eninde sonunda Filistinliler kazanacak. Ancak şuurla, samimiyetle, gayretle neyi niçin istediğimizi ve neye karşı çıktığımızı bilerek bizler sözümüze devam edeceğiz. Filistin davası hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Filistin, şu anda bir avuç Filistinlinin mücadele alanı gibi görünse de Allah'a çok şükür dünyanın her yerinde Filistin davasına sahip çıkan 100 milyonlarca Müslüman ve 100 milyonlarca iyi niyetli, hakkaniyet ve adalet sahibi insan vardır." şeklinde konuştu.

Kudüs’ü savunan tek lider Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dır

Göreve geldikleri günden itibaren Mamak’ta fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik kapsamında sayısız etkinliklere imza attıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş’a konferanstan dolayı teşekkür etti.

Kudüs’ün herkesi ortak davası olduğunun altını çizerek, dünyada Kudüs davasını savunan tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizen Köse, “Kudüs davasını, sadece Filistinlilerin davası olarak görmek, Kudüs davasına yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Kendi ülkelerinde köle rejimine tabi tutulan Filistinli Müslümanlar tüm dünyanın gözü önünde ve dünya mahkemelerinin aldığı men edici kararlara rağmen, İsrail’in nefret dolu zulmüne uğramaktadır. Kudüs ve Filistin konusunda sesini çıkartabilen tek ülke Türkiye, tek lider de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kudüs’ü savunmak bir insanlık borcudur. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs bize Hz. Süleyman’ın, Hz . İsa’nın, Hz. Peygamber’in, Hz. Ömer’in Selahaddin Eyyubi’nin ve Sultan Abdülhamid’in emanetidir.” dedi.

Programın sonunda Kurtulmuş ve Köse, kongre merkezinde sergilenen Kudüs konulu sergiyi gezdi.
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Bugün 10:11 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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