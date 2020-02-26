Başkan Altınok: "Kütüphanelerimiz 24 saat açık olacak"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kütüphane ve kreşlerimizin sayısını çoğaltmak için projelendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hizmete açacağımız kütüphanelerimiz 24 saat açık olacak. Kafeterya-kütüphane şeklinde hizmet verecek olan bu merkezlerimizde öğrencilerimiz için çay, simit, poğaça ve meşrubat ikramlarımız da olacak” dedi.

Eğitimde niteliğin artması için birçok eğitim kurumuyla iş birliği yapan Keçiören Belediyesi, çocukları ve gençleri yakından ilgilendiren kütüphane ve kreş projeleri için kolları sıvadı. Projelendirme çalışmalarına başlanan kütüphane ve kreşlerin önümüzdeki günlerde ihalesi de yapılarak en kısa sürede hizmet vermesi sağlanacak.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YOĞUN MESAİ HARCIYORUZ”

Eğitime destek projeleri kapsamında okulları tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlerin taleplerini dinleyen Başkan Altınok, “Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bugünün çocuğu yarının büyüğü ve aynı zamanda ülkemizin, devletimizin ve milletimizin de geleceği demektir. Biz de çocuklarımıza daha iyi bir eğitim hizmeti sunabilmek için sürekli mesai harcıyor, bunun gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz.” dedi.

“EĞİTİME DESTEK ÇALIŞMALARIMIZ KANUNLAŞTIRILDI”

İlk belediye başkanı seçildiği 1994 yılından itibaren eğitime destek konusunda yaptığı çalışmalara da atıfta buluna Altınok şunları söyledi:

“1994 yılı Keçiören’de ve Türkiye`de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Keçiören’den belediye başkanı olmamız istendi, biz de Keçiören’e hizmetkâr olduk. Eğitim, sağlık ve güvenlik konularında kurumlarımıza yönelik desteklerimiz diğer belediyelere de örnek oldu. Özellikle eğitime destek konusunda yaptığımız çalışmalar merkezi yönetim tarafından kanunlaştırıldı ve yerel yönetimlerin eğitimi desteklemeleri noktasında önleri açıldı.”