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Uzmanlar Uyarıyor! YKS Adayları Krizi Fırsata Çevirebilir

Avrupa’dan sonra son günlerde Türkiye’yi de etkisi altına alan Koronavirüs salgını eğitime ara verilmesine neden oldu.

Elif Duman
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Avrupa’dan sonra son günlerde Türkiye’yi de etkisi altına alan Koronavirüs salgını eğitime ara verilmesine neden oldu. Eğitim danışmanı Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, 20 – 21 Haziran’da yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS) öncesi belirsizlik yaşayan adaylara motivasyonlarını yükseltecek önemli tavsiyelerde bulundu. Tözeniş, adaylara krizi fırsata çevirebilirsiniz uyarısında bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ece Tözeniş Koronavirüs salgını ile birlikte hayat akışının değiştiğini ve planların yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek YKS adayları için görüşlerini ve önerilerini paylaştı.

Moral bozmadan çalışmaya devam edilmeli!

YKS tarihinin henüz değişmediğini ve resmi açıklama gelene kadar 20 – 21 Haziran’da yapılacağını düşünerek çalışmaya devam edilmesi gerektiğini belirten Ece Tözeniş, “Morallerin yüksek olması ve hayallerden vazgeçmemek çok önemli. Kendimizin, ailemizin ve yakınlarımızın sağlığını korumak için evde olduğumuz bu süreci uzmanların söylediklerine uyarak atlatacağız. Fiziksel sağlığın yanı sıra psikolojik olarak da sağlığı korumak adına kaygıları artırmamak için sosyal medyadan uzak durmaya çalışmak ya da orada geçirilen zamanları kısıtlamak gerekiyor. Sosyal medya okuryazarlığını önemsemeli bilinçli kullanıcı olmalı. Yaşam alanları sık sık havalandırılmalı ve açık hava yürüyüşleri yapılmalı. Rehavete kapılmadan ve panik yapmadan bu zorlu süreç atlatılabilir.” dedi.

Sıcak havalar bu kez çalışmaya engel olmayacak!

Ece Tözeniş, öğrencilerin sıcak havalarda ders çalışma motivasyonunu sağlamakta zorlandıklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bazı zamanlarda krizi fırsata çevirmek gerekir. Bahar ayları geldiğinde adayların en büyük sıkıntısı arkadaşları da dışarıdayken güzel havalarda evde kalarak ders çalışmak oluyordu. Bu dönem herkes evlerinde olacağı için böyle bir sorun da yaşanmayacak. Ayrıca yapılması ertelenenler, zaman bulunamadığı için gerçekleştirilemeyenler hayata geçirilebilir. Gün en uygun saatlere bölünerek çalışma programı planlanabilir. Eksik olunan konular çıkarılarak öncelik onların tamamlanmasına verilmeli ve konu çalışmalarından sonra pekiştirmek amacıyla soru çözümleri yapılmalı. Sınava hazırlanırken tamamlanan konuların unutulmaması için bol bol soru çözülmesi gerekiyor. Deneme sınavlarından ve soru çözümlerinden sonra mutlaka yanlış yapılan sorular detaylı bir şekilde gözden geçirilmeli. Dikkat eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar varsa o konuyla ilgili soru çözümleri yapılması şart. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar varsa da o konular tekrarlanarak bilgi eksikleri tamamlanabilir. Bu süreçte bol bol kitap okunmalı çünkü soru tiplerinde okuma ve okuduğunu anlamanın soruyu doğru yapabilmek için çok önemli olduğunu görüyoruz.”
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