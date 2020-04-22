Ankara Valiliği'nden Ramazan Ayı Tedbirlerine İlişkin Basın Açıklaması

Ramazan Ayı Tedbirlerine İlişkin Basın Açıklaması

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 22/04/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak İçişleri Bakanlığının talimatları ve gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

Ramazan ayı, tüm İslam aleminde olduğu gibi ülkemizde de yetim ve öksüzlerin gözetildiği, muhtaç ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel biçimde yaşandığı, millî ve manevi duyguların ise yoğun bir şekilde tezahür ettiği kutsal aylardan biridir.

Ramazan ayının süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Koronavirüs ( Covid-19) ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceği değerlendirildiğinden, Ramazan ayı boyunca aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmakta olup bu kapsamda;

Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine,

Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirlerin İlçe Kaymakamlıklarımızca alınmasına (İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı/kullanabileceği caddelerin kapatılması hususu bu kapsam içerisinde değerlendirilecektir.),

Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanmasına,

Ramazan davulcuları ile ilgili olarak;

a) Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarda bulunabilecekleri değerlendirildiğinden tek tek evlerden bahşiş toplamanın yasaklanmasına,

b) Davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkânlarla sağlanmasına,

5) Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak;

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımının (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılarak iftar saatlerinden sonrası da fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilmesine,

6) Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için il geneli için alınacak tedbirlerin kolluk birimleri ve belediyelerle de istişare edilmek suretiyle Valiliğimizce alınmasına, ilçelerimizin ise kendi dinamiklerini değerlendirerek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunlukları da göz önünde bulundurarak ilçe genelinde gerekli güvenlik önlemleri almalarına,

7) İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren Büyükşehir Belediyesince toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılmasına, ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamaların ilgili kurumlarca etkin bir şekilde denetlenmesine,

8) Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanmasına, arife günü ile bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılmasına, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine,

9) Ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurlar (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb.) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimlerin artırılması ve gerekli tedbirlerin alınmasına,

10) Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik satışı) artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimler artırılmasına,

11) Ramazan ayını ve Bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimlerin arttırılarak gerekli adli/idari işlemlerin ivedilikle yapılmasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alınmasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.