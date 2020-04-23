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Ankara'lı Çiftçilere Büyük Destek

Altındağ Belediyesi’nden yerel tarıma ve üretime destek…

Elif Duman
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Ankaralı çiftçilerin emeğiyle Kalecik Belediyesi tarafından üretilen undan satın alan Altındağ Belediyesi, satın alınan unları Ramazan kolilerine koyup, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Altındağ Belediyesi yerel üreticinin emeğini karşılıksız bırakmadı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Ankaralı çiftçiler tarafından üretilen undan 25 ton satın alındı. Alınan unları Ramazan kolilerine koyduklarını söyleyen Başkan Balcı, “Ankaralı çiftçi kardeşlerimizin emeğini, Ramazan kolileri aracılığıyla, Altındağ’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.” dedi. 

“ÇİFTÇİMİZİN EMEĞİNE SAĞLIK…”

Ankaralı yerel üreticinin emeğinin karşılığını vermekten ve onlara destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Balcı “25 ton un satın alarak hem yerel tarıma ve üretime destek olduk, hem de ihtiyaç sahibi Altındağlı kardeşlerimize yerel üretim un ulaştırarak sağlıklı beslenmelerine yardımcı olduk. Bu çalışmamız, milletçe el ele vermenin, birlik ve beraberliğin çok daha önem kazandığı bugünlerde, işbirliği ve yardımlaşmaya çok güzel bir örnek oldu. Kalecik Belediyemiz ile de işbirliği yapmış olduk. Hem Ankaralı çiftçi kardeşlerimizin yüzü güldü, hem de Altındağlı ihtiyaç sahibi hamşehrilerimizin…” ifadelerini kullandı. 

“HAYIRLI VE BEREKETLİ RAMAZANLAR…”

Emeği geçen herkese ve tüm İslam alemine hayırlı ve bereketli Ramazanlar dileyen Başkan Balcı “Ülkemiz, almış olduğu zamanında ve yerinde tedbirlerle, gerek sağlık alanında ve gerekse diğer alanlarda dünyada örnek gösteriliyor. Bu gidişatı bozmayalım, alınan tedbir kararlarına Ramazan ayında da uymaya büyük özen gösterelim. İnsanlığın kurtuluşu, ülkemizin selameti için bol bol dua edelim. Altındağ Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi aldık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Ramazan kolilerimizi ulaştırmaya başladık. El ele vererek, Ramazan Bayramı’na da sağlıkla erişeceğiz inşallah…” dedi.
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Bugün 09:25 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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