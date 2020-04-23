Son Dakika Haber

SON DAKİKA GÜNDEM HABERLERİ 23 Nisan 2020

14:37 TBMM'de 23 Nisan özel oturumu Haberi Oku

13:28 Erbaş'tan Ramazan mesajı: "Kutlu misafir"i bu yıl sadece evlerde ağırlayacağız

13:00 THY, gökyüzünde dünyanın en büyük Türk bayrağını açtı

12:32 Ramazanda gıda işletmelerine sıkı denetim

11:5723 Nisan 91 yıldır çocuklara armağan

11:54 Meclis'in açılmasına giden süreç: 100 yıllık gurur

11:07 Emniyet Genel Müdürlüğüne ATAK geliyor

10:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı

10:40 Sağlık Bakanı Koca, İngiliz ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü

10:02 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

SON DAKİKA TÜRKİYE HABERLERİ

14:19Eskişehirlilere mahya ile 'Evde kal' çağrısı

13:34Hasta çocukları "Superman doktorlar" muayene ediyor

13:13Makam koltuğunu küçük kızın evine taşıyarak devretti

12:51Ramazanda hava nasıl olacak?

12:43Hırka-i Şerif bu ramazan ziyarete açılmayacak

12:34'İçecekte stok yeterli, ramazanda fiyat artışı beklenmiyor'

09:26Milli birliğin 100 yıllık temsili: 23 Nisan

09:16TRT Çoksesli Çocuk Korosu'ndan 100. yıla özel şarkı

08:0223 Nisan'da yağan kar Ardahan'ı beyaza bürüdü07:11Yurt dışındaki Türklerin dönüşü sürüyor

Son Dakika Haberleri

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