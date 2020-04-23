Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:55 TSİ- Gündem G: Bugün 16:15 TSİ

Son Dakika Haber

Son dakika haberleri sayfamız aracılığıyla Ankara ve Türkiye genelinde yaşanan son olayları; saati saatine, günü gününe görebilirsiniz. Son dakika haberleri ile ilgili yorumlar yapabilir; her gündem olayından ilk siz haberdar olabilirsiniz.
mask

SON DAKİKA GÜNDEM HABERLERİ 23 Nisan 2020

14:37 TBMM'de 23 Nisan özel oturumu Haberi Oku

13:28 Erbaş'tan Ramazan mesajı: "Kutlu misafir"i bu yıl sadece evlerde ağırlayacağız

13:00 THY, gökyüzünde dünyanın en büyük Türk bayrağını açtı

12:32 Ramazanda gıda işletmelerine sıkı denetim

11:5723 Nisan 91 yıldır çocuklara armağan

11:54 Meclis'in açılmasına giden süreç: 100 yıllık gurur

11:07 Emniyet Genel Müdürlüğüne ATAK geliyor

10:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı

10:40 Sağlık Bakanı Koca, İngiliz ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü

10:02 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

SON DAKİKA TÜRKİYE HABERLERİ

14:19Eskişehirlilere mahya ile 'Evde kal' çağrısı

13:34Hasta çocukları "Superman doktorlar" muayene ediyor

13:13Makam koltuğunu küçük kızın evine taşıyarak devretti

12:51Ramazanda hava nasıl olacak?

12:43Hırka-i Şerif bu ramazan ziyarete açılmayacak

12:34'İçecekte stok yeterli, ramazanda fiyat artışı beklenmiyor'

09:26Milli birliğin 100 yıllık temsili: 23 Nisan

09:16TRT Çoksesli Çocuk Korosu'ndan 100. yıla özel şarkı

08:0223 Nisan'da yağan kar Ardahan'ı beyaza bürüdü07:11Yurt dışındaki Türklerin dönüşü sürüyor

Son Dakika Haberleri

Son dakika haberleri sayfamız aracılığıyla Ankara ve Türkiye genelinde yaşanan son olayları; saati saatine, günü gününe görebilirsiniz. Son dakika haberleri ile ilgili yorumlar yapabilir; her gündem olayından ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Haberlerankara.com olarak hazırladığımız Son Dakika Haberleri sayfasıyla birlikte ekonomiden siyasete, magazinden 3.sayfa haberlerine, yaşamdan dizi – filme akla gelebilecek her türlü alanda sadece “önemli” ve “son dakika” olan haberleri sizlere iletiyoruz.

Bildirimlere abone olarak veya son dakika haberleri sayfamızı telefonunuza kaydederek güncel haberlerden haberdar olabilirsiniz. Sayfa, son dakika haberleri geldikçe güncellenmekte olup; bu anlamda Türk milletin objektif ve şeffaf bir bakış açısıyla hizmet vermektedir.

HaberlerAnkara olarak uzun yıllar önce çıktığımız bu yolda; bugün en hızlı ve en aktif hizmeti vermenin haklı gururunu yaşıyor; siz takipçilerimizden sayfamızı kaydetmenizi istiyoruz.

Son Dakika Haberleri Sayfası Size Neler Kazandırır?

Son dakika haberleri sayfası ile “habercilik” alanında kazancınız oldukça fazladır. Bu kazançlar aşağıda yer alan listede sıralanmıştır:

En güncel haberlerden, anında haberdar olursunuz.

 Ankara ve Türkiye’de saati saatine neler yaşandığını görebilir, kıyaslama yapabilirsiniz.

Son dakika haberi olduğunda sizler de yorum aracılığıyla bizleri haberdar edebilirsiniz.

Yorumlar bölümünden son dakika haberleri ile ilgili tüm görüş, öneri ve isteklerinizi iletebilirsiniz.

Son dakika haberleri sayesinde artık site site gezmenize gerek kalmaz, tüm haberleri sayfa üzerinde bulabilir, zamandan tasarruf edersiniz.

Kazançları saymakla bitmeyecek son dakika haberleri sayfamızı takibe alarak; neler kazanacağınızı kendi gözünüzle görmeye ne dersiniz? İşte Ankara’dan ve Yurt’tan son dakika haberleri!

Haberlerankara.com Güvencesiyle!

Haberlerankara.com olarak; son dakika haberleri sayfamız üzerinden ilettiğimiz tüm haberlerde tarafsız ve objektif bir bilgilendirme yapıyoruz. Bu anlamda hiçbir şekilde aklınızda şüphe kalmasına gerek yoktur. Her zaman dediğimiz gibi; Haberlerankara.com güvencesiyle habercilik anlayışınızı değiştirip, doğru ve tarafsız haberciliği size göstermek adına çalışmalarımıza son hızla devam ediyor.

Özel Haberler İçin
Eğer özel haber vermek, ihbarda bulunmak gibi talepleriniz varsa; sitemizin iletişim bölümünde yer alan mail adresinden bizlere ulaşabilir ve haberlerinizi iletebilirsiniz.

Haberlerankara.com | Habercilikte yeni anlayış!

Bugün 15:55 TSİ Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Son Dakika Haber mask
Son Dakika Haber
TBMM’nin 100. yıl dönümü kutlanıyor mask
TBMM’nin 100. yıl dönümü kutlanıyor
Ceza infaz kurumu personeli izole sistemiyle çalışıyor mask
Ceza infaz kurumu personeli izole sistemiyle çalışıyor
Almanya’dan getirilen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu karantinaya alındı mask
Almanya’dan getirilen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu karantinaya alındı
Emniyet Genel Müdürlüğünden duygulandıran 23 Nisan paylaşımı mask
Emniyet Genel Müdürlüğünden duygulandıran 23 Nisan paylaşımı
Türkiye'nin ilk Online Çocuk Filmleri Festivali 23 Nisan’da başlıyor mask
Türkiye'nin ilk Online Çocuk Filmleri Festivali 23 Nisan’da başlıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek mask
Başkent’te 23 Nisan kutlaması çocukların ayağına gidecek
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama mask
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor mask
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor
Ankara dolandırıcı haberleri 2020 mask
Ankara dolandırıcı haberleri 2020
Bakan Soylu’dan CHP'li Şenel’e “geçmiş olsun” telefonu mask
Bakan Soylu’dan CHP'li Şenel’e “geçmiş olsun” telefonu
İçişleri Bakanlığı’ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge mask
İçişleri Bakanlığı’ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge

GALERİ

Ankara'da Sokağa çıkma yasağında bandolu 23 Nisan kutlaması mask
Ankara'da Sokağa çıkma yasağında bandolu 23 Nisan kutlaması
TED Ankara Koleji Ulusal Egemenliğin 100. Yılını Ekran Başında Coşkuyla Kutladı mask
TED Ankara Koleji Ulusal Egemenliğin 100. Yılını Ekran Başında Coşkuyla Kutladı
Sincan Belediyesi Haydi Çocuklar Resim Yapın! mask
Sincan Belediyesi Haydi Çocuklar Resim Yapın!
Türk Hava Yolları 23 Nisan uçuşunun hikayesini paylaştı mask
Türk Hava Yolları 23 Nisan uçuşunun hikayesini paylaştı
31 şehre getirilen sokağa çıkma kısıtlama gece yarısı başladı mask
31 şehre getirilen sokağa çıkma kısıtlama gece yarısı başladı
Polonya’nın en büyük milli parkı yanıyor mask
Polonya’nın en büyük milli parkı yanıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL