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Çankaya 23 Nisan’da da görev başındaydı

Alper Taşdelen: “Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir. Salgınla mücadelede her gün olduğu gibi 23 Nisan’da da görev başında olduk.”

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. Yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlayan her yaştan Çankayalının yanında oldu. 23 Nisan dolayısıyla çocuklara Atatürk posteri, Türk Bayrağı ve kitap hediyelerini evlerine götüren Çankaya Belediyesi, salgın hastalıkla mücadele çalışmalarına da devam etti.

Çankaya Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. Yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında da görev başındaydı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gün boyu her yaştan yurttaşa Atatürk posteri, Türk Bayrağı ve çocuklara 23 Nisan hediyesi kitapları ulaştıran Çankaya Belediyesi, Çankayalıları yalnız bırakmadı. Çankaya Belediyesi, gün boyunca vatandaşlardan gelen 23 Nisan kutlama video ve fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramını bu yıl evlerde kutlamak zorunda kalınsa da Büyük Atatürk’ün yol göstericiliğinde her yurttaşı düşünerek hizmetlerine devam ettiklerini ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Atamız, tarihimiz, milli duygularımız her şartta yüreğimizde. Gelecek günlerde hep birlikte bayramlarımızı yine coşkuyla kutlamak için bugün birbirimizden ayrı kutlamak zorunda kaldık. Bizim için şu an aslolan 11 Mart’tan bu yana mücadelesini verdiğimiz salgın hastalıktan en az hasarla ve sağlıkla kurtulmak. Vatandaşlarımız müsterih olsun, biz belediye olarak her koşulda görev başındayız. Bu salgını zor da olsa hep beraber kurallara uyarak atlatacağız. Biz her vatandaşımızın yanında olacağız. Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir. Salgınla mücadelede her gün olduğu gibi 23 Nisan’da da görev başında olduk” diye konuştu.

Bir yandan 23 Nisan coşkusunu yaşatmak için ev ev dolaşan Belediye ekipleri bir yandan da yeni koronavirüsle mücadele çalışmalarını da sürdürdü. İlaçlama birimi ekipleri, dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, temizlik ekipleri de cadde ve sokak yıkama çalışmalarına devam etti. İlçenin çeşitli noktalarında çalışmalarına devam eden ekipler, sokağa çıkma yasağı süresince de virüsün yayılmasını engellemek için çalışmalarını ara vermeden sürdürecek.   

Her yıl Ramazan ayında iftar çadırları kurarak binlerce vatandaşla sofralarını paylaşan Çankaya Belediyesi, bu yıl salgın nedeniyle ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi ulaştırıyor. 23 Nisan’da da gıda kolisi dağıtımına devam eden Çankaya Belediyesi, başvuruda bulunan her yurttaşın talebini karşılıyor, kapılarına kadar götürüyor.

Çankaya Belediyesi, salgın hastalık tedbirleri kapsamında lokanta, kafe, restoran gibi işletmelerin kapanmasından dolayı aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını da unutmadı. İlçede belirlenen besleme noktalarına düzenli olarak kuru mama bırakan ekipler, sokağa çıkma yasağı süresince de çalışmalarına devam edecek.   
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Bugün 11:43 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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