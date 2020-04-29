Ankara'nın en büyük mesire alanı gün sayıyor

Başkentlilerin yıl boyunca yoğun ilgi gösterdiği 146 bin metrekare alana sahip 5 bin 500 kişi kapasiteli Yakacık Mesire Alanı, Yenimahalle Belediyesi’nin hummalı yenileme çalışmalarıyla yaza hazırlanıyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağını da fırsat bilen Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, alanda son dokunuşları yapmaya başladı.

Binlerce vatandaşın temiz hava almasına ve aileleri ile birlikte keyifli bir hafta sonu geçirmesine imkan sağlayan mesire alanını gezen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da çalışmaları yerinde inceledi. Yaşar, “ Salgın sebebiyle evlerine kapanan yurttaşlarımızın artık çok bunaldığını biliyoruz. Eğer Ramazan Bayramı’nın ardından Türkiye normalleşme sürecine girerse mesire alanımızı dolu dolu etkinliklerle açacağız” dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı 4 ayrı ekip tarafından sürdürülen çalışmalar çerçevesinde çim alanlar yeniden yapılırken, kamelya ve piknik masalarının ahşapları yenilendi, piknikçilerin yoğun rağbet gösterdiği barbekülerin onarımı yapıldı. Bunun yanında minik ilçe sakinlerinin keyifle vakit geçirdiği oyun alanları ve oyuncaklar tümüyle yenilendi. Alan içerisinde bulunan kaldırım ve tretuvarların yenilenmesi yanında suni gölet ve yoğunluk yaşanan giriş ve çıkış bölümü ise yeniden düzenlendi.

Başkentli bu yaz da Yakacık’ta buluşacak

Bugünlerde çimlendirme ve peyzaj gibi son rötuşların yapıldığı mesire alanı, pandemi konusunda yaşanacak olumlu gelişmelere ve normalleşme sürecine bağlı olarak Ramazan Bayramı’nın ardından açılacak. Alanda; 3 plaj voleybolu sahası, 2 çim futbol sahası, basketbol sahası ve 4 adet çocuk oyun alanı bulunuyor.

Ayrıca vatandaşların temiz hava alarak kentin gürültüsünden uzaklaşması için 4 bin fidan ve 5 bin çalı bitkisine ev sahipliği yapan Yakacık Mesire Alanı’nda bin 500 ağaç bulunuyor. Bunun yanında mesire alanında 470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanı piknik yapmak isteyen vatandaşların rahat bir gün geçirmesine imkan sağlıyor.