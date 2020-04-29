Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 383,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 383,40 liradan, 2 bin 525 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 546 liradan, 349 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 353 liradan, 2 bin 468 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 488 liradan, bin 234 liradan alınan Yarım Ziynet bin 244 liradan ve 617 liradan alınan Çeyrek Ziynet 622 liradan satılıyor.