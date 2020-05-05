Normalleşme takvimi belli oldu! İşte tarih tarih normalleşme takvimi

1-3 MAYIS Sokağa Çıkma Yasağı

9-10 MAYIS Sokağa Çıkma Yasağı

11 MAYIS AVM’lerin çocuk alanları ve restoranlar hariç açılması

16-19 MAYIS Sokağa Çıkma Yasağı

20 MAYIS Küçük işletmelerin açılması

23-26 MAYIS Sokağa Çıkma Yasağı

27 MAYIS Sokağa çıkma yasaklarının sonu – Yeni Normale geçiş

5 HAZİRAN Liglerin seyircisiz başlatılması

8 HAZİRAN Okulların açılması – 5 Temmuza kadar

12 HAZİRAN Yurtdışı uçuşların açılması – kısıtlı sayıda ülkeyle

EYLÜL Eski Normale dönüş

Hükümet, “normalleşme süreci” olarak Ramazan Bayramı ertesinde planını yaptı. Kovid-19 aşısının bulunacağı tarihe kadar normalleşme 4 aşama olarak hayata geçirilecek.

Normalleşme Takvimi ve Aşamalar;

Hazırlık dönemi: 4-26 Mayıs 2020,

Aşama 1: 27 Mayıs-31 Ağustos 2020,

Aşama 2: 1 Eylül-31 Aralık 2020,

Aşama 3: 1 Ocak 2021 - Aşının bulunmasına kadar.

(Şayet 1 ve 2’nci aşamada aşı henüz geliştirilerek uygulanmamış ise).

İcracı olarak İçişleri Bakanlığı’nın göründüğü çizelgede,

27 Mayıs-31 Ağustos arasındaki 1. aşamada, restoran ve kafelerin mesai saatleriyle sınırlı olmak üzere ve katı fiziki mesafe koşuluyla açılması öngörülüyor. Bu aşamanın, 14 gün boyunca Kovid-19 pozitif vaka ortaya çıkmaması halinde hayata geçirilmesi öngörülüyor.

1 Eylül- 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki 2. aşamada ise restoran ve kafeler için fiziki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak saat sınırının kaldırılması planlanıyor. Bunun için de 30 gün yeni Kovid-19 vakası görülmemesi gerekiyor.

1 Ocak 2021’de başlayacak 3. aşamada da restoran ve kafeler fiziki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak herkese (yaş sınırı uygulanmadan) açılacak. 3. aşama için öngörülen bu plana göre de ülke genelinde pozitif vaka çıkmaması beklenecek.