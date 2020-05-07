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Çankaya Belediyesi Ücretsiz Süt Dağıtıyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 0-6 yaş grubu çocuklar için süt dağıtımına  başladıklarını açıkladı.

Elif Duman
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 0-6 yaş grubu çocuklar için süt dağıtımına  başladıklarını açıkladı. Sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi 2 bin 332 aileyi belirlediklerini ve bu ailelere destek vereceklerini belirten Taşdelen, süt dağıtımının 2 ay süreceğini söyledi.  

Çankaya Belediyesinin koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara hizmetleri devam ediyor. Milli Egemenliğin 100. yılında 100 bin kitabı çocuklara armağan eden Çankaya Belediyesi, ilçede sosyal yardım alan vatandaşların 0-6 yaş arası çocuklarına süt dağıtımına başladı.

Sosyal Belediyecilik anlayışının örneklerini hizmetleriyle gösteren Çankaya Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığı ramazan kolisinin yanı sıra 0-6 yaş arasındaki çocukları da unutmadı. Çankaya Belediyesinin belirlediği ve belediyeden sosyal yardım alan vatandaşların çocukları için süt dağıtımına başlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ilçe sakinlerine yardım elini uzatan ve ihtiyaçlarını karşılayan Çankaya Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına süt yardımında bulunuyor.Çankaya Belediyesi ilk etapta Metin Oktay, Göktürk, Mimar Sinan ve Umut Mahallelerinde süt dağıtımını gerçekleştirdi.

 BİZ EN ÇOK ÇOCUKLARIN BELEDİYESİYİZ

Çankaya Belediyesi olarak hiçbir vatandaşın kendisini yalnız hissetmeyeceği anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ramazan ayını yaşadığımız bu günlerde vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ramazan geçirmeleri için erzak kolisi dağıttık. Salgın nedeniyle iftar çadırı kuramasak da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza koli yardımında bulunduk. Bu süreçte vatandaşlarımızın 0-6 yaş arası çocuklarını düşünerek süt dağıtımına başladık” diye konuştu.
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Dün 10:53 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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