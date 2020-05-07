Ankara Gölbaşı Belediyesi Kredi Yurtlar Kurumunda iftar açtı

ANKARA Gölbaşı Belediyesi ekipleri yurt dışından gelen vatandaşların Gölbaşı mevkiinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumunda karantinaya alınmasının ardından karantina bölgesinde çalışan görevli personel ile iftarda buluştu.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ EKİPLERİ KYK GÖREVLİLERİ İLE İFTARDA BULUŞTU

Gölbaşı Belediyesi ekipleri yurt dışından gelen vatandaşların Gölbaşı mevkiinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumunda karantinaya alınmasının ardından karantina bölgesinde çalışan görevli personel ile iftarda buluştu.

Bölgede görevli olan polis memuru sağlıkçı ve yurt görevlisi olarak hizmet veren ekiple birlikte iftar yapan Gölbaşı Belediyesi çalışanları zor şartlar altında fedakârca görevini yerine getirenlere teşekkürlerini bir kez daha sundu.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen program belediyede görevli hocanın iftar öncesi duası ile başladı. İftarın hep birlikte açılan oruçlar ile daha anlamlı olduğunu kaydeden ekipler sağlıklı günlerde kalabalık sofralarda Ramazan geçirme dileğinde bulundu.