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Ankara'da gençlik merkezi personeli Türk Kızılaya kan bağışında

Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Dilan Merve Sarıoğlu, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların kan bağışı kampanyasına katılması için öncü olduklarını belirtti.
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Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezleri personel ve gönüllüleri, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını ve ramazan dolayısıyla kan stokları azalan Türk Kızılaya kan bağışı desteği verdi.

"Gençlik liderleri kan bağışına da liderlik ediyor" temasıyla Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi'nde iki gün sürecek kampanyaya 250 ünite kan bağışının yapılması bekleniyor.

Başkentte gençlik merkezi personeli Türk Kızılaya kan bağışında

Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Dilan Merve Sarıoğlu, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların kan bağışı kampanyasına katılması için öncü olduklarını belirtti.

Gençlik merkezinde yarın iftardan sonra dakan bağışı yapılacağını bildiren Sarıoğlu, vatandaşları bağışta bulunmaya davet etti. Kampanyaya, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik de katıldı.

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