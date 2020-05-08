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Sincan Belediyesi felçli kediyi hayata döndürdü

Sincan Belediyesi ekipleri yaralanan sevimli kediyi hayata bağladı. Arka ayakları felç kalan can dostumuza tekerlekli yürüteç yapan ekiplerin örnek davranışı büyük takdir topladı.

Elif Duman
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AYAKLARI FELÇ KALAN KEDİYE SİNCAN BELEDİYESİ SAHİP ÇIKTI

Sincan Belediyesi ekipleri yaralanan sevimli kediyi hayata bağladı. Arka ayakları felç kalan can dostumuza tekerlekli yürüteç yapan ekiplerin örnek davranışı büyük takdir topladı.

Koronavirüs süreci ve mübarek Ramazan ayında yaptığı yardımlarla gönüllere taht kuran Sincan Belediyesi, can dostlarımıza kol kanat germeye devam ediyor. Sokaktaki canlarımızın aç kalmaması için her gün en az 20 bölgeye mama, su ve yem takviyesi yapan ekipler, yaralı hayvanların tedavilerini de yapıyor.

YARALI KEDİYE YÜRÜTEÇ YAPTILAR

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik Servisi ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçti. Gittikleri yerde yaralı bir kediyle karşılaşan ekipler, ilk tedavisini yaptı. Ekipler, ardından yaralı hayvanı bir uzmana götürerek röntgenini çektirdi. Omuriliğinden aldığı darbe ile arka ayaklarının felç kalacağını öğrenen ekipler, sevimli kediyi kaderine terk etmedi.

Belediye ekipleri eldeki malzemelerle yaralı hayvana yürüteç yaptı. Sevimli kedi yürüteç yardımıyla artık rahatlıkla hareket edebiliyor. Ekiplerin bu davranışı Sincanlıların takdirini topladı.

SOKAK HAYVANLARI TEDAVİ EDİLİYOR, GÜNLÜK YİYECEK TAKVİYESİ YAPILIYOR

Sincan Belediyesi ekipleri 2020 yılında 429 köpeğe kuduz, iç dış parazit aşısı yaptı. 52 köpek kısırlaştırıldı. Her biri 15’er kg’lık paketlerde 250 paket kuru köpek maması, 40 paket kuru kedi maması, 1000 paket yaş mama ve Et ve Süt Kurumundan alınan 400 kg kavurma düzenli aralıklarla sokak hayvanlarına verildi. Ekipler her gün en az 20 noktada yiyecek takviyesinde bulunuyor. 4 veteriner, 1 tekniker, 10 personel sokak hayvanlarına yardım için seferber oluyor.

Sokaktaki can dostlarımıza her koşulda destek çıkacaklarının altını çizen ekipler, herkesi duyarlı olmaya çağırdı. Koronavirüs sürecinde sokak hayvanlarının açlıkla karşı karşıya kalmaması için hem vatandaşların hem de ilgili kurumların her türlü fedakârlıktan kaçınmaması gerektiğini ifade ettiler.
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Bugün 09:40 TSİ Ankara/ Sincan- Belediyeler

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