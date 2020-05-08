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Emeklilere müjde! Ödemeler erken başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerini erkene aldıklarını duyurdu.

Buna göre SSK’lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular da 21-22 Mayıs’ta emekli aylıklarını alacak.

4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta,

21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs’ta emekli aylıkları ödenecek.

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler ve hak sahiplerine ise ödeme günü 25-26 olanların 21 Mayıs’ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs’ta aylıkları hesaplarına yatırılacak.

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