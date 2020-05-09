Çankaya asfalt çalışmalarına başladı

Çankaya Belediyesi koronavirüs salgınında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken temel belediyecilik hizmetlerini de aralıksız sürdürüyor. Bahar aylarını yaşadığımız bu günlerde asfalt sezonunun açılmasıyla ekipler, çalışmalarına başladı.

Çankaya Belediyesi dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı önlemlerini alırken vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılıyor. Evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan, ramazan ayını yaşadığımız şu günlerde ihtiyaç sahiplerine koli dağıtan Çankaya Belediyesi, temel belediyecilik hizmetlerine de devam ediyor. Belediye ekipleri, tam kaplama asfalt ihtiyacı bulunan mahallelerde sokakları asfaltlamaya başladı.

‘Çankaya’da Kimse Yalnız Değildir’ sloganı ve Türkiye’nin en büyük ilçesi olma sorumluluğuyla hareket eden Çankaya Belediyesi, salgın günlerinde sorumluluklarını bir bir yerine getiriyor. Asfalt sezonunun açıldığı bu günlerde asfalt serimini koordineli bir şekilde sürdüren Çankaya Belediyesi ilk etapta İşçi Blokları Mahallesinde asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçtiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Zorlu günleri hep birlikte dayanışma içinde atlatacağız. Sizler evde bizler görevde anlayışıyla temel ihtiyaçlarınızı karşılamayı sürdüreceğiz. Program dahilinde yollarınızı asfaltlamaya başladık ve asfalt çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek.” diye konuştu.