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Kaymakam Polat ve Başkan Köse’den Anlamlı Ziyaret

Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına denk gelen Anneler Günü’nde anneleri unutmadı.

Elif Duman
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Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına denk gelen Anneler Günü’nde anneleri unutmadı.

Polat ve Köse, Mamaklı anneleri evlerinde ziyaret ederek, Anneler Günü’nü kutladı. İkili önce Misket Mahallesi’nde 2015 yılında Hakkari Yüksekova’da hain terör örgütü tarafından şehit edilen Şehit Melih Galip Ünsal’ın annesi Münevver Baki’yi ziyaret etti.

Baki’nin Anneler Günü’nü kutlayan Polat ve Köse ardından General Zeki Doğan Mahallesi’nde yaşayan 103 yaşındaki Dudu Demirci’yi ziyaret etti. İkilinin son adresi Akşemsettin Mahallesi’nde yaşayan engelli evladına bakan Özlem Karacetepe oldu.

Karacetepe’nin de Anneler Günü’nü kutlayan Polat ve Köse ziyaret ettikleri annelere fidan hediye etti. Sokağa çıkma yasağı olsa da anneleri unutmadıklarının altını çizen Kaymakam Polat, onları evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Annelerimizi unutmadık

Annelerin yılın 365 günü hatırlanması gerektiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, “İnsanlık ve ülkemiz koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçiyor. Aynı zamanda mübarek Ramazan ayını idrak ediyoruz. Anneler Günü bu yıl böyle bir döneme denk geldi. Biz de kıymetli annelerimizi ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik ve her konuda yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Peygamber efendimizin hadislerinde cennetin ayaklarının altında olduğunu buyurduğu annelik inancımız gereği kutsaldır. Şehit annelerinin yanı sıra birçok annemizi ziyaret ederek hayır dualarını aldık.” dedi.
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Bugün 10:07 TSİ Ankara/ Mamak- Belediyeler

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