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Altındağ Belediyesi, esnaflara desteğini sürdürüyor

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, 11 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeye başlayan kuaför ve berberlere içerisinde; koruyucu maske, el sabunu ve kolonya bulunan hijyen seti hediye ediliyor

Elif Duman
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Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, 11 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeye başlayan kuaför ve berberlere içerisinde; koruyucu maske, el sabunu ve kolonya bulunan hijyen seti hediye ediliyor. Ayrıca iş yerleri de dezenfekte ediliyor.

Altındağ Belediyesi’nden kuaför ve berberlere müjde...11 Mayıs Pazartesi günü gerekli hijyen önlemlerini alarak hizmet vermeye başlayan kuaför ve berberlere, koruyucu maske, el sabunu ve kolonya hediye ediliyor. Ayrıca kuaför ve berberler, Altındağ Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilmeye başlandı.

“HER TÜR DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Koronavirüsle mücadele kapsamında, faaliyetleri askıya alınan kuaför ve berberlerin yeniden çalışmaya başlamasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Başkan Asım Balcı, “Kuaför ve berberler, koronavirüsle mücadele tedbirleri nedeniyle, faaliyetleri ilk olarak durdurulan yerlerin başında geliyordu. Elbette ki, kuaförler ve berberlerde hijyen her zaman çok önemli, bu süreçte daha da önem kazandı. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yeniden faaliyete başlamaları çok sevindirici… Ayrıca, hem ekonominin canlanması, hem de güvenli sosyal hayata uyum sürecinin başlaması için çok da gerekli… Kendilerine her türlü desteği vermeye başladık. İş yerlerini ekiplerimiz tarafından dezenfekte ediyoruz. Ayrıca tüm berber ve kuaförlerimize koruyucu maske, el sabunu ve kolonya hediye ediyoruz. Hepsine şimdiden hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum.” dedi.

HİJYEN TEDBİRLERİ UNUTULMASIN

Hijyen tedbirlerine uyulması konusunda kuaför ve berberlerden destek isteyen Başkan Balcı, “Kuaför ve berber esnaflarımızdan, yetkili kişi ve kurumların hijyen tedbirlerine mutlaka uymalarını rica ediyorum. Müşterileri randevu sistemine göre kabul edeceklerine, dükkan içinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyacaklarına ve aynı anda fazla sayıda müşteri almamaya özen göstereceklerine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.
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Bugün 09:32 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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