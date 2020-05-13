Keçiören Belediyesi’nden Beypazarı’na Yardım Kolisi Desteği

İçinde bulunulan süreç dolayısıyla belediyeler arası yardımlaşmanın daha da arttığı bu günlerde Keçiören Belediyesi de Beypazarı’na yardım kolisi desteği sağladı.

Beypazarı’nda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından teslim alınan koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘Bu mübarek ramazan ayında böylesine güzel bir dayanışma örneği sergileyen Keçiören Belediye Başkanı Sayın Turgut Altınok ve Keçiören Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Gelen gıda kolilerini ekiplerimiz aracılığıyla kısa zaman içerisinde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştıracağız’ dedi.