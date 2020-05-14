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Çankaya'da dayanışma devam ediyor

Çankaya Belediyesi, koronavirüs salgını döneminde zor durumda kalan esnafla dayanışmaya devam ediyor.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi, koronavirüs salgını döneminde zor durumda kalan esnafla dayanışmaya devam ediyor.  Berber, kuaför, güzellik salonu, kahvehane esnafının ardından çiçekçi esnafına da gıda kolisi yardımı yapıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in girişimiyle bayram öncesi salgın döneminde zor durumda kalan esnaf ve vatandaşlarla dayanışma çalışmaları devam ediyor. Önceki günlerde berber, kuaför, güzellik salonu, kahvehane esnafı ve çalışanlarıyla başlatılan dayanışma örneği bu kez çiçekçi esnafıyla gösterildi.

ÇANKAYA ÇİÇEKÇİ ESNAFININ YANINDA

Ramazan ayı boyunca Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda oluşturulan Dayanışma Merkezi’ne gelen Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen esnaf odasına kayıtlı üyelere yapılan gıda kolisi yardımlarına eşlik etti.

Çimen, “Böylesi zor bir dönemde esnafımıza değer vererek yardımda bulunan Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen’e teşekkür ediyoruz” dedi. Esnaf Odası Başkanı aldığı sembolik yardım kolisini esnaf odasına kayıtlı olmadığı halde Yardım Merkezi’ne gelen bir çiçekçi çalışanına vererek jest yaptı.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OMUZ OMUZA

Çankaya’da bu zor günlerde kimseyi yalnız bırakmayacaklarını hem sosyal hem ekonomik açıdan desteğe devam edeceklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “İyi günde kötü günde hep beraber ve omuz omuza olacağız. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda paylaşacağız, dayanışacağız. Çok zor günlerden geçiyoruz. Esnafımızla da vatandaşımızla da dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Belediye halkının yanındaysa belediyedir. Biz daima desteğimizi sürdüreceğiz. Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki, Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir” diye konuştu.
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Bugün 09:04 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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