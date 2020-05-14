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Keçiören Belediyesi'nden engellilere büyük destek

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla ihtiyaç sahibi 150 engelli vatandaşa gıda kolisi desteğinde bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla ihtiyaç sahibi 150 engelli vatandaşa gıda kolisi desteğinde bulundu. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engelli Danışma Merkezimiz, 3 bin 230 üyesine kesintisiz olarak destek vermeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi engelli bireylerimize sağladığımız gıda desteğinden ziyade, 120 engelli vatandaşımıza manuel, 14 engelli vatandaşımıza ise ücretsiz akülü sandalye hediye ettik” dedi. 

BİN 150 ENGELLİ VATANDAŞA HASTANE HİZMETİ VERİLDİ

Keçiören Belediyesi Sosyal Yarım İşleri Müdürlüğü Engelli Danışma Merkezi, koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 150 üyesine gıda kolisi desteğinde bulundu. Merkezde görevli ekipler, içerisinde temel besin maddeleri olan bakliyat ve tahıl ürünlerinden oluşan gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelerin kaplarına kadar götürerek tek tek dağıtımını sağladı.

‘Engelsiz Keçiören’ sloganıyla engelli her bir bireyin yanında olduklarını söyleyen Başkan Turgut Altınok, “İhtiyaç sahibi engellilerimize koltuk değneği ve yürüteç desteği sağladık. Aynı zamanda bin 150 engellimizi Asansörlü Engelli Aracı ile hastaneye götürüp tekrar evlerine bıraktık” dedi.

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER İHMAL EDİLMEDİ

Engellilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini de söyleyen Altınok şu bilgileri paylaştı:

“Koronavirüs salgını öncesinde Engelli Danışma Merkezimize kayıtlı üyelerimizi kültürel gezi kapsamında Çamlıdere, Ankara Kalesi, Kazan gibi ilçelerimize; Anıtkabir, Rahmi Koç, MTA Tabiat Tarihi Müzesi gibi önemli müzelere götürdük. Engelli Ebeveyn Okulu projemizle engelli ailelerimize “Yaşamda Farkındalık” ve “Ebeveyn Tutumları” konularında eğitim çalışmaları yaptık. Engelli gençlerin hayata daha fazla katılım sağlamalarını destelemek amacıyla Bocce, Bowling gibi sportif etkinlikler düzenledik. Ayrıca Halk Oyunları, görme ve işitme engellilere yönelik Kur’an-ı Kerim kursu gibi önemli eğitim hizmetlerini hayata geçirdik.”

7 BİN 800 AİLEYE GIDA KOLİSİ

Bu arada Başkan Turgut Altınok, 2020 yılı Ocak ayı itibariyle 7 bin 800 aileye gıda kolisi, bin 900 aileye ise alışveriş kartı desteği sağlandığını hatırlatarak, ilçedeki ihtiyaç sahibi her bir aileye ulaşmayı sürdürdüklerini belirtti.
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