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Bugün 09:50 TSİ- Ekonomi

Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 6,8720 liradan, euro ise 7,5130 liradan güne başladı.
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İstanbul Kapalıçarışı’da 6,87 liradan alınan dolar, 6,8720 liradan, 7,5110 alınan euro ise 7,5130 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,98 liradan, euro ise 7,49 liradan satılmıştı.

(İHA)

Bugün 09:50 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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