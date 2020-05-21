Başkan Şimşek bayram müjdesi verdi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediyesi çalışanlarını ziyaret ederek bayram müjdesi verdi.

Belediye bünyesinde çalışan Bellas Personelleri ile bir araya gelerek, toplamda 800 TL ikramiyeyi çalışanları ile buluşturan Ramazan Şimşek, “Her şeyden önce biz bir aileyiz. Bu süreçte özellikle herkes evlerindeyken sizler gece gündüz demeden çalışarak Gölbaşı halkımızın refahı için çalışmalarına devam ettiniz. Salgın ile mücadele kapsamında birçok görevi hız kesmeden yerine getirdiniz. Sizler Gölbaşı’nın kahramanlarısınız. Emekleriniz yadsınamaz. Bu salgından kurtulana kadar sizlerle omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz. Alkışın en büyüğü sizlere. Sizlerin bu özverili çalışmasını ikramiye ile ödüllendirdik. İlk ödemeleri Mart ayında yapmıştık. Kalan kısmını bugün size takdim etmekten onur duyuyoruz. İyi günlerde harcayın. Bayramınız şimdiden mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.

Personelden Başkan’a Teşekkür

Belediye Başkanı Şimşek’e teşekkürlerini ileten belediye çalışanları, ‘Başkanım sizden Allah razı olsun. Bu dar günlerimizde bize büyük desteğiniz oldu teşekkür ederiz. Hizmetlerimizde Gölbaşılı vatandaşlarımızın istekleri önceliğimiz.’ dedi.