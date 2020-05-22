Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gelirleri düştü! İşçi Çıkaracak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Habertürk’e verdiği bir röportajda konuya ilişkin merak edilen detayları paylaştı. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak Bulunmazsa İşçi Çıkarmak Zorunda Kalınacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından yapılan açıklamada, Belediye’nin ‘’El Ele’’ kampanyasına ilişkin de detaylar paylaşıldı. 500 bin Ankaralıya destek olduklarını ifade eden Yavaş, bu tür dayanışma kampanyalarının devam edip etmeyeceği konusunu değerlendirdi. Benzer dayanışma kampanyalarının duruma göre devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan 12 milyar lira bütçeleri olduğunu ifade eden Yavaş, ayda 1 milyar lira geliri olması gerekirken 300 milyon liraya düştüğünü ifade etti. Koronavirüs salgını nedeniyle kaynakların azaldığını ifade eden Yavaş, ‘’hükümet yeni kaynak bulmazsa mecburen işçi çıkaracağız’’ ifadelerine yer verdi.

Ankapark İçin Ay Sonuna Kadar Süre

Türkiye’de Ankapark olarak bilinen ‘’Wonderland Eurasia’’ son dönemlerin ve yerel seçimlerin en büyük tartışma konularından biri haline gelmişti. Toplamda 750 milyon dolar harcama yapılan proje, geçtiğimiz dönemde özel bir firmaya kiralanmıştı. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve borçlarını ödemediği için çok sık elektrikleri kesilen ve hacze uğrayan Ankapark’a, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından el konulabileceği ifade ediliyor.

Başkan Yavaş’tan Ankapark Değerlendirmesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Habertürk’e yaptığı açıklamalarda gündemde önemli tartışmalara neden olan Ankapark (Wonderland Eurasia) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce biriken ve ödenmeyen borçları nedeniyle elektrikleri kesilen Ankapark, Başkent Elektrik ile protokol imzalayarak yeniden elektriğe kavuşmuştu. Özel bir firma tarafından yapımı üstlenilen Ankapark, güvence bedeli ve 2,5 milyon liraya ulaşan borcunu ödemediği için bir kere daha karanlıklara gömüldü.

Ankara’nın dev projesi için Başkan Yavaş tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu yer için ay sonuna kadar bekleyeceklerini ifade etti. Geçen ay sözleşme gereği bir ay süre verildiğini ifade eden Yavaş, söz konusu süreler içinde yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde Belediye olarak el koyacaklarını ifade etti. El konulması durumunda ise o alan için vatandaşların fikri de alınarak nasıl değerlendirileceğinin görüşüleceği ifade edildi.