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Ankara Gölbaşı Belediyesi Bayram Tıraşıyla vatandaşı Bayrama Hazırladı...

Ankara Gölbaşı Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi pek çok vatandaşı bayram hazırlığı kapsamında berberlerde ağırladı.
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Gölbaşı Belediyesi Bayram Tıraşıyla Bayrama Hazırladı...Gölbaşı Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi pek çok vatandaşı bayram hazırlığı kapsamında berberlerde ağırladı. Ramazan Bayramı öncesinde bayram tıraşı olmak isteyen vatandaşları düşünerek örnek bir uygulamaya imza atan Gölbaşı Belediyesi, maske ve eldiven takarak hijyen kurallarına uygun şekilde bayram tıraşı gerçekleştirdi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların öncelikli olarak tıraş edildiğini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Bu süreç boyunca sizlere her zaman yaptığımız hizmetler ile ulaşmayı amaçladık. Yine çağrımızı yineliyorum. Ne zaman ihtiyacınız olursa belediyemizi arayarak tıraş olma talebinizi iletebilirsiniz.

Bugün birçok vatandaşımızı hijyen koşullarına uygun şekilde bayrama hazırladık. Bayram boyunca hizmetimiz devam edecek. Sadece tıraş hizmetimizle değil bütün ihtiyaçlarınız ile yanınızdayız” dedi.

Ramazan Bayramı’nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasını da hatırlatan Başkan Ramazan Şimşek sözlerine şunları ekledi:“Bu bayram ayrı da olsak dayanışma ve el birliği ile bu günleri geride bırakacağız.Tüm İslam aleminin bayramını yürekten kutluyorum.”

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