Ankara'da Bayram namazı ‘kısıtlı’ kılındı

Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı, corona virüsü salgını tedbirleri nedeniyle bu yıl camilerde cemaatle bayram namazı kılınmadı. Bayram namazı vaktinde 81 şehirdeki yaklaşık 90 bin camiden tekbir sesleri yükseldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, bayram namazını Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kısıtlı sayıda cemaatle kıldırıp, bayram hutbesini okudu.

Bayram namazı Ankara’da ‘kısıtlı’ kılındı

Diyanet İşleri Başkanlığı, corona virüsü salgını önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda camilerin kapalı olacağını ve cemaatle bayram namazının kılınmayacağını duyurmuştu. Camiler kapılar kapalı tutulurken, avlular boş ve sessiz kaldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, bayram namazını Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kısıtlı sayıda cemaatle kıldırıp, bayram hutbesini okudu.

Ankara Valisi Vasip Şahin de cemaat arasında yer aldı. Namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, vaaz verdi.

Yaklaşık 3 aydan beri Türkiye'de etkili olan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı geçmiş yıllarda olduğu gibi kutlanamayacak. Salgına karşı alınan en önemli tedbirlerden biri olan sokağa çıkma kısıtlaması bayram süresince devam edecek.