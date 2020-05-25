Keçiören Belediyesi'nden tıbbi atık kutulu önlem 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koronavirüs (kovid-19) salgını kapsamında artan maske ve eldiven kullanımının çevre kirliliği oluşturmaması için ilçedeki birçok noktaya tıbbi atık kutuları sabitlendiğini belirtti. Altınok, “Kendimizi salgından korumak için kullandığımız her eldiven ve maske tıbbi bir atık olarak ortaya çıkıyor. Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve diğer dönüştürülebilir atıkların tıbbi atıklarla bir arada tutulmasını önlemek için de ilçemizde çeşitli noktalara tıbbi atık kutuları ve tıbbi çöp poşetleri koyduk” dedi.

40 ADET KUTU İLE 400 NOKTAYA TIBBİ ÇÖP POŞETİ KONULDU

Koronavirüs salgınıyla birlikte artan maske ve eldiven kullanımı, bu koruyucu ekipmanların çevre kirliliği oluşturma ihtimalini de beraberinde getirdi. Keçiören Belediyesi de vatandaşlar tarafından kullanılan maske ve eldivenlerin hem çevreye zarar vermemesi hem de diğer atıklardan ayrı tutulması için muhtelif noktalara turuncu renkte tıbbi atık kutusu ve tıbbi çöp poşetleri sabitledi.

Başkan Turgut Altınok, bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak kullandığı açık-kapalı pazar alanlarına, sosyal tesislere, metro giriş-çıkışlarına, cadde ve bulvarlar gibi birçok noktaya 40 adet turuncu renkte tıbbi atık kutusu, belirlenen diğer 400 noktaya ise tıbbi çöp poşetleri konulduğunu aktardı.

“ÇEVREMİZİ KORUYALIM SONRASINDA PİŞMAN OLMAYALIM”

Toplumun kendisini korurken çevreye karşı duyarlı olmaları gerektiğini de hatırlatan Altınok şu değerlendirmeyi yaptı:

“Keçiören Belediyesi olarak sürdürülebilir temiz bir çevre hedefimizi her alanda ortaya koyuyoruz. Koronavirüs salgınıyla birlikte de çevremizi korunmanın, doğal yaşama sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Doğaya zarar vermemek için ya da doğal yaşama sahip çıkmak için atıklarla ilgili birçok geri dönüşüm çalışmaları yaptık. Yine park ve bahçelerimizde kullandığımız gübrelerimizi atık meyve ve sebzeleri dönüştürerek elde ediyoruz. Bu doğanın birer parçası olduğumuzu unutmadan çevremize sahip çıkalım, sonrasında herhangi bir pişmanlık yaşamayalım.”