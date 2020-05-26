Ankara'da hangi camiler ibadete açılacak? İşte Camilerdeki zorunlu yeni kurallar!

Camilerde 29 mayıs'ta normalleşmeye kademeli geçiş sürecinde yaşanacak. Her bir vatandaşımız yanında seccade ile gelecek, işaretli yerlere seccadesini sererek namazını eda edecektir. Maske kullanma zorunluluğu ibadet esnasında da devam edecektir.
Ankara'da hangi camiler ne zaman açılacak?
Camilerde ibadete 16 Mart'ta ara vrilmişti. 29 Mayıs'ta cuma namazıyla cemaatle buluşmanın heyacanını yaşayacaklar. Camiler Cemaatle buluşurken bazı tedbirleri göz önünde bulunduracaklarını açıklayan yetkililer, salgın riskinin henüz ortadan kalkmadığını, camileri özleyen ve bir an evvel kavuşmak isteyen vatandaşların alınacak tedbirlere azami derecede riayet etmesini gerekmektedir.
Ankara'da İbadete başlanması uygun görülen cami ve mescitlerde öncelik açık havada kılmak olduğu halde mevsimsel şartlara göre sadece öğle ve ikindi namazları cami içerisinde cemaatle kılınabilecek, cuma namazları ise sadece uygun görülen camilerin bahçesinde açık havada eda edilebilecektir.
Ankara'da hangi camiler ibadete açılacak?
29 Mayıs'ta ibadete açılacak camiler Ankara il müftülüğü internet sitesi üzerinden duyurulacağını ifade edildi.
Ankara'da ve Türkiye'de Camilerdeki uyulması gereken zorunlu yeni kurallar!
- Namaz kılınacak alan belirlenen kapasitenin üzerine cemaat girişine izin verilmeyecek.
- Her bir vatandaş yanında seccade ile gelecek, işaretli yerlere seccadesini sererek namazını eda edecektir.
- Maske kullanma zorunluluğu ibadet esnasında da devam edecektir.
- Cami ibadet alanı olarak belirlenecek yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesi sağlanacaktır.
- Abdesthane ve tuvaletler kapalı tutulacağından halkımızın camiye abdestli olarak gelmesi gerekecektir.
- Camiye giriş ve çıkışlarda ve cami içerisinde güvenli mesafe ihlal edilmeyecektir.
- Namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temastan ve musafahadan kaçınılacaktır.
- Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmaların çalıştırılmayacak.
- Kapı ve camlar açık tutularak cami içerisinin sürekli havalandırılması sağlanacaktır.
- Namazların sünnetleri ve tesbihat evde eda edilecektir.
- Takke, tespih, ayakkabı çekeceği gibi malzemelerin ortak kullanımı engellenecektir.
- Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu yemek gibi etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmeyecektir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz