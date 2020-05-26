Ankara'da hangi camiler ibadete açılacak? İşte Camilerdeki zorunlu yeni kurallar!

Camilerde 29 mayıs'ta normalleşmeye kademeli geçiş sürecinde yaşanacak. Her bir vatandaşımız yanında seccade ile gelecek, işaretli yerlere seccadesini sererek namazını eda edecektir. Maske kullanma zorunluluğu ibadet esnasında da devam edecektir.

Ankara'da hangi camiler ne zaman açılacak?

Camilerde ibadete 16 Mart'ta ara vrilmişti. 29 Mayıs'ta cuma namazıyla cemaatle buluşmanın heyacanını yaşayacaklar. Camiler Cemaatle buluşurken bazı tedbirleri göz önünde bulunduracaklarını açıklayan yetkililer, salgın riskinin henüz ortadan kalkmadığını, camileri özleyen ve bir an evvel kavuşmak isteyen vatandaşların alınacak tedbirlere azami derecede riayet etmesini gerekmektedir.

Ankara'da İbadete başlanması uygun görülen cami ve mescitlerde öncelik açık havada kılmak olduğu halde mevsimsel şartlara göre sadece öğle ve ikindi namazları cami içerisinde cemaatle kılınabilecek, cuma namazları ise sadece uygun görülen camilerin bahçesinde açık havada eda edilebilecektir.

Ankara'da hangi camiler ibadete açılacak?

29 Mayıs'ta ibadete açılacak camiler Ankara il müftülüğü internet sitesi üzerinden duyurulacağını ifade edildi.

Ankara'da ve Türkiye'de Camilerdeki uyulması gereken zorunlu yeni kurallar!