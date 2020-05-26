Ankara'da Kafe ve Restoranlar Ne Zaman Açılacak! Normalleşme Takvimi Nasıl Olacak?

Kafeler Restoranlar Ne Zaman Açılacak Normalleşme Takvimi Nasıl Olacak?

Sosyal hayatta normale dönme çabaları ile birlikte kafe ve restoranların da ne zaman açılacağı merak konusu. Koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uzun bir süredir kapalı durumda olan kafe, restoran, lokanta ve çay ocakları gibi işletmeler açılacakları günü bekliyorlar.

Vaka sayısının düşmesi ve aynı zamanda da salgının ilk aşamasının kontrol altına alınması ile birlikte yaşamda normalleşme çabaları sürerken pek çok kafe, lokanta, restoran sahibi kadar aynı zamanda bu yerlerin çalışanları da işletmelerin ne zaman açılacağını merak ediyorlar.

Kafe ve Restoranlar Ne Zaman Açılacak?

Salgında ilk aşamanın başarılı bir şekilde geride bırakılması ile alınan önlemlerin devam ettirilmesi ile virüsü tamamen bitirmeyi hedefleyen Türkiye’de bu kapsamda kapalı halde bulunan kafe ve restoranların da ne zaman açılacakları merak konusu oluyor. Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kulislerde söz edildiğine göre rahatlama ön görülüyor.

Öncelikli olarak eğlence ya da lokantalara sıra gelmeden, virüs yüzünden işlerine ara vermek zorunda kalan işletmeler için normalleşme süreci gündeme gelecek. Tüm tedbirlerin devam etmesi halinde ise restoranların, kafelerin ve lokantaların da takvime göre sürecin ikinci yarısına tekabül eden Haziran ayının ortalarında faaliyete geçmeleri bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı son açıklamada; “Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirme yapılacak,” ifadelerini kullanmıştı. Bayram sonrasında ise şimdi pek çok işletme sahibi ve çalışanı kafe ve restoranların açılmasını bekliyor.

Diğer Sektörler de Açılışa Hazırlanıyor

Spor salonlarının da alınan önlemler kapsamında Haziran ayının son haftalarında açılması ön görülüyor. Spor salonlarında ne gibi önlemlerin alınacağı henüz netlik kazanmamış olsa da tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi az sayıda kişiye hizmet verecekleri şekilde ayarlanmaları bekleniyor.

At yarışları ise Haziran ayında başlamaya hazırlanıyorlar. At yarışlarının öncelikle hipodromlarda seyircisiz gerçekleştirileceği ve salgının seyrine göre yeni kararların alınacağı gündeme geliyor. Diş hekimlerinin ise 1 Eylül’de göreve başlaması planlanıyor. Bu kapsamda ehliyet kursları da 1 Haziran sonrasında açılmaya hazırlanıyorlar ancak ehliyet kurslarının açılması durumunda bir arabada sürücü adayıyla birlikte toplam dört kişi bulunuyorsa sayının azaltılması planlanıyor.

Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görünmüyor. Bayram sonrasında 65 yaş üstü için de yeni kuralların koyulabilmesi gündemde.