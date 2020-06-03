Mamak Şelale Parkı Yeni Haliyle Dikkat Çekiyor - Haberler Ankara

Mamak’ın 'yeşil' kimliğini kazanması için bir taraftan ilçeye parklar kazandırmak için çalışmalara başlayan Mamak Belediyesi, diğer taraftan ilçedeki mevcut yeşil alanları da günümüz koşullarına göre yeniden düzenliyor.

Belediye, Boğaziçi Mahallesi’nde bulunan Şelale Parkı’nda komple bakım ve revize çalışması gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen revize çalışmalarının ardından en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacak parkta şelalenin tamiratından, yürüyüş yollarına, oturma gruplarından, dinlenme alanlarına kadar parktaki çalışmalar kısa sürede tamamlandı.

Parkın yollarına desenli kilit taşları döşenirken, şelale de çağlamaya başladı. Parka Mamak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atölyelerince üretilen sosyal mesafeli banklar yerleştirildi. Yeşil alanların varlığının bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterdiğine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak nefes alıyor dedi. Yeni parkların yapımının yanı sıra eski parkların revizesine de önem verdiklerini belirten Köse, yapılan her parkın bir amaca hizmet etmesine özen gösterdiklerini söyledi.

Mamak Bölgesinin yıldızı olacak

Revizesi sonlara yaklaşan parkta çocuk oyun alanları sil baştan yapılırken, oturma alanları oluşturuldu, yürüyüş yolları, koşu yolları, fitness alanları bölge halkının kullanımına hazırlandı. Kauçuk zeminler ve çimler tamamen yenilenirken, kent mobilyaları ve spor aletleri yerleştirildi.

900 metrekarelik alana çim ekimi, 3500 adet mevsimlik çiçek dikimi ve çalı ve yer örtücülerle park baştan aşağı yenilendi. Vatandaşlardan kendi sokak ve mahallelerinde bulunan parklara sahip çıkmalarını isteyen Başkan Köse, revize edilen parkların başta mahalle sakinleri olmak üzere, tüm ilçe sakinlerine hayırlı olmasını diledi. Köse, şelale parkın bölgenin yıldızı olacağını söyledi.

