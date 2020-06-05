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Bala'lılara müjde!

Balâ Belediye Başkanı Ahmet Buran, Balâ’ya doğalgaz bağlanması için ilk kazmayı atıp çalışmaları başlattı.

Elif Duman
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Balâ Belediye Başkanı Ahmet Buran, Balâ’ya doğalgaz bağlanması için ilk kazmayı atıp çalışmaları başlattı.

Törene Balâ Belediye Başkanı Ahmet Buran ve Balâ Kaymakamı Yusuf Turhan, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları ve birim müdürleri katıldı. Bala’ya doğalgaz bağlanması için ilk kazmayı Balâ Belediye Başkanı Ahmet Buran ve Balâ Kaymakamı Yusuf Turhan attı.

Balâ’lıların doğalgazı yıllardır beklediğini ifade eden Başkan Buran, ‘’Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Merkezimize, İl Başkanlığımıza ve Başkentgaz’a, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.‘’ dedi.

‘’Verdiğimiz sözü yerine getirmekten mutluyuz’’

Başkan Buran, ‘’Balâ’mızı doğalgaza kavuşturacağız dedik ve  bu çalışmaları yapmaya başladık. Bu pandemi sürecinde de  doğalgaz çalışmalarının temelini atmak, ilk kazıyı yapmak ayrıca bize mutluluk veriyor.’’ dedi.

Balâ bu kış doğalgaza  kavuşuyor

Yetkililer ile çalışmalar hakkında görüştüklerini ifade eden Başkan Buran, ’’İlçe merkezimizde çalışmaları iki ay içinde bitirmeyi planlıyorlar. Tam hattın çekilmesi de yaklaşık 4 aya bulacağını bildirdiler. Bir aksilik olmazsa bu kış vatandaşlarımız doğalgaza kavuşmuş olacak.’’ dedi.

Başkent gaz Balâ’da büro açacak

Başkent gazın Balâ’da büro açacağını söyleyen Buran, doğalgaz abonelik işlemlerinin de başlayacağını vatandaşların gelip müracaat edebileceğini ifade etti.

Doğalgazın gelmesiyle ekonomik ve sosyal anlamda ilçenin gelişeceğini, dışarıya göçün duracağını ifade eden Buran, hizmetlerine tüm hızıyla devam edeceklerini söyledi.

Bugün 12:56 TSİ Ankara/ Bala- Belediyeler

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