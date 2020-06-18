İstanbullular güne maske ile uyandı

Dün akşam alınan kararla Ankara, İstanbul ve Bursa illerinde açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bu sabah saatlerinde de evlerinden çıkan vatandaşların maske kullanımı dikkat ettikleri görüldü.
Vaka sayısının son günlerde ortalama olarak 620 olduğu Megakent İstanbul’da sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maske taktıkları görüldü. Metrobüs ve otobüs duraklarında oluşan kalabalıkta da maskeli yüzlerin olması dikkat çekti.
Bir vatandaşta “Herkesin maske takması çok önemli. Ben bir sağlıkçı olarak bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Herkesin maske takmasının önemli olduğunu söyleyeyim” ifadelerini kullandı.
Bazı vatandaşların da maske takmadığı görüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.