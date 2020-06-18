Mamak Belediyesi, tedbirleri en süt seviyede tutuyor! Dezenfekte çalışmaları hız kesmiyor

Koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte birçok işletmenin aylar sonra tekrar kapılarını açmasıyla birlikte Mamak Belediyesi, dezenfekte işlemlerine devam ediyor. Bu kapsamda oluşturduğu dezenfekte notlarında ticari araçları dezenfekte eden Mamak Belediyesi, tedbirleri en süt seviyede tutmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadelede ilk günden bu yana halk sağlığını koruyucu önlemler aldıklarını ifade den Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Normalleşme sürecinde her zaman olduğundan daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Bu hastalığı ancak alacağımız tedbirler sayesinde yenebiliriz” dedi.
Rutin olarak devam edecek
Dezenfekte işlemlerinin rutin olarak süreç boyunca devam edeceğini kaydeden Başkan Köse, “Normal hayata geçişin sağlıklı bir şekilde olması kurallara uymaktan geçiyor. Hem şoför esnafımızın hem de vatandaşlarımızın yapılan uyarılara uymalarını rica ediyorum" diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.