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19 Haz 2020 - 14:42- Gündem G: 19 Haz 2020 - 14:47

Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu sınır hattından takip ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlar ile birlikte Pençe-Kaplan Operasyonu’nu sınır hattından takip etmek üzere Şırnak’a gitti.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak’a gitti. Askeri helikopterlerle 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Akar ve komutanlar, sınır hattındaki birliklerin komutanları ile toplantı yaptı. Bakan Akar ve TSK komuta kademesi daha sonra Pençe- Kaplan Operasyonu’nun sevk ve idare edildiği Harekât Merkezi’ne geçti.

Son dönemde Irak’ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutların ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Pençe-Kartal Operasyonu’nun hemen ardından gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerinin Haftanin’de teröristlere ait hedefleri tek tek yerle bir ediliyor.

19 Haz 2020 - 14:42 İHA Ankara- Gündem

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