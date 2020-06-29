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29 Haz 2020 - 15:51- Gündem G: 29 Haz 2020 - 15:52

Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’nun bilançosunu açıkladı

"Bölge, komandolarımız tarafından didik didik aranmakta, teröristlerin bütün inlerine girilmekte, inleri, barınakları, sığınakları başlarına yıkılmaktadır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde edildi, 41 terörist etkisiz hale getirildi.''

Elif Duman
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı şekilde sürdüğünü, komandoların hava hücum harekatıyla planlanan bölgelere intikal ettiğini belirterek, "Bölge, komandolarımız tarafından didik didik aranmakta, teröristlerin bütün inlerine girilmekte, inleri, barınakları, sığınakları başlarına yıkılmaktadır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde edildi, 41 terörist etkisiz hale getirildi, bunun yanı sıra ciddi miktarda, silah, araç-gereç, mühimmat, elektronik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi" dedi.

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bakan yardımcılarının da katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı.

Ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Donanma Komutanı'nın yanı sıra Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın da katıldığı toplantıda Bakan Akar, gelişmeler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Kovid-19'a yönelik tedbirlerin de ele alındığı toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda karada, denizde ve havada önemli faaliyetleri yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.

Kahraman ve fedakar TSK mensuplarının "ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışı içinde büyük fedakarlık ve kahramanlıkla gece-gündüz, dağ-bayır, yaz-kış demeden kendilerine verilen görevleri büyük kahramanlıkla yerine getirmeyi sürdürdüğünü dile getiren Akar, "Mehmetçiğimizin kahramanlık ve fedakarlığı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve destekleriyle geldiğimiz bu nokta son derece gurur verici, övünç duyulacak bir noktadır" diye konuştu.

Terörle mücadele faaliyetlerinin artan azim ve kararlılıkla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, "15 Haziran'da Pençe- Kartal Harekatı ile teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki inleri, toplam 81 hedef, çok başarılı, isabetli şekilde Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi " diye konuştu.

- "Irak'ın siyasi, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız"

Söz konusu harekatın ardından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun Mehmetçiğin büyük başarısı ve kahramanlığıyla devam ettiğini bildiren Akar, şunları söyledi:

"Bu operasyon da Kara Kuvvetlerimizin daha önceki başarılarına ilaveten tarihe altın harflerle geçecek şekilde gerçekleştiriliyor. Tüm birliklerimiz yapılan hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelerine intikal ettiler. Bölgelerini kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bölge, komandolarımız tarafından didik didik aranmakta, teröristlerin bütün inlerine girilmekte, inleri, barınakları, sığınakları başlarına yıkılmaktadır. Hainlerin, teröristlerin sivil halkı da hedefleyerek koydukları el yapımı patlayıcıları, mayınları temizlemek için çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde bunları da temizleyerek bölgenin tam olarak kontrol altına alınması mümkün olacak. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde edildi, 41 terörist etkisiz hale getirildi, bunun yanı sıra ciddi miktarda, teröristlere ait barınaklarda, sığınaklarda silah, araç-gereç, mühimmat, elektronik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

Hedeflerinde sadece teröristlerin olduğunu belirten Akar, şöyle devam etti:

"Yaptığımız çalışma ile teröristlerin ülkemize, milletimize, hudutlarımıza, karakollarımıza, yönelik saldırılarını önlemeyi amaçlıyoruz. Teröristler buralardan çeşitli şekillerde halkımıza, hudutlarımıza saldırı düzenliyor, tacizde bulunuyordu. Buna izin vermeyeceğiz, meydan vermeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız, azimliyiz. Faaliyetlerimizi sonuna kadar sürdürüp en son teröristi etkisiz hale getirerek bu faaliyetlerimizi sonuçlandıracağız. Bu faaliyetleri yaparken bizim için en öncelikli konulardan biri komşumuz Irak'ın siyasi bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne son derece saygılı olduğumuzun bilinmesidir. Bu konuda yapmaya çalıştığımız, meşru müdafaa çerçevesinde teröristleri etkisiz hale getirmektir. Yaptığımız bütün çalışmaları uluslararası hukuka uygun şekilde yapıyoruz. Sivil halka herhangi bir zarar gelmemesi için de her türlü önlemi alıyoruz."

- "Bizim için masum insanlar, tarihi ve dini yapılar, çevre dokunulmazdır"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivillere yönelik tutumunun herkes tarafından bilindiğine dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

"Sivillere yönelik hassasiyetimiz bugüne kadar yaptığımız operasyonların hem planlamasında hem uygulanmasında en önemli konulardan biri olmuştur. Bu konuda tüm Silahlı Kuvvetler mensupları, Bakanlık mensupları son derece hassas ve dikkatli bir şekilde planlama yapmakta ve bunu da aynı şekilde uygulamaktadır. Gerek şu anda gerekse daha önceki operasyonlarda olduğu gibi bazı yalan haberlerle terör örgütü PKK/YPG kayıplarını algı operasyonlarıyla kapatmaya çalışmaktadırlar. Bu iddialar asla gerçek değildir. Biz faaliyetlerimiz sırasında sadece sivilleri değil aynı zamanda tarihi, dini yapılarla çevrenin de korunması için çok ciddi çaba harcamaktayız. Bu çabamız tüm dünya tarafından bilinmektedir. Bizim için masum insanlar, tarihi ve dini yapılar, çevre dokunulmazdır. Bu konuda çok ciddi gayret sarf ediyoruz. Bizim bu konudaki uygulamalarımızın tüm dünyada operasyon tarihi için önemli örnekler olduğunun da altını çizmek istiyoruz. Bu konuda Mehmetçiğimizle ne kadar gurur duysak, övünsek azdır. Terörü bitirme kararlılığıyla yerine getirdiğimiz bu faaliyetlerin, sizlerin emeği, asil milletimizin sevgisi, güveni ve desteği, Allah'ın yardımıyla olumlu sonuçlanacağına tüm kalbimle inanıyorum. İnşallah Pençe-Kaplan Operasyonumuz da daha önceki operasyonlarımıza benzer şekilde başarıyla tamamlanacaktır."

Kara Kuvvetlerinin 2229'uncu kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Akar, konuşmasını, "Bu başarılı sonuçların elde edilmesinde en büyük pay şehitlerimize, gazilerimize aittir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Hastanede olan yaralı askerlerimize de Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hepinize hayırlı, başarılı görevler diliyorum" sözleriyle tamamladı.

29 Haz 2020 - 15:51 AA Ankara- Gündem

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