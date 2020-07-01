Ekipler alarma geçti! Testi pozitif çıkan yolcu...

Doğanşar ilçesinden İstanbul’a giden yolcu otobüsü Erzincan Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durduruldu. Polis ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrollerinde otobüste bulunan bir yolcunun İstanbul’da yaptırdığı korona testinin pozitif çıktığı belirlendi. Şahıs uygulama noktasına çağrılan ambulans ile alınarak Sivas Numune Hastanesi (ÇAGEM) birimine kaldırıldı. Şoför, muavin ve 5 yolcunun bulunduğu otobüsün hiçbir mola noktasında durmamak kaydıyla İstanbul’a gitmesine izin verildi. Otobüs içerisinde bulunan 8 kişi İstanbul’a vardığının da test yaptırılacak. Şahısla temas eden polis memuruna da Kovid-19 testi yapılacağı öğrenildi.
Otobüs şoförü Halil Bal, “Aldığımız yolcunun birinde Korona çıkmış, önceden testini yaptırmamış. Yolcuyu aldılar, biz yolumuza devam edeceğiz. Biz de İstanbul’da test yaptıracakmışız“ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.