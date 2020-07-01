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01 Tem 2020 - 13:52- Gündem G: 01 Tem 2020 - 13:53

Ekipler alarma geçti! Testi pozitif çıkan yolcu...

Sivas’tan İstanbul’a yolculuk yapan bir şahsın Kovid-19 testinin pozitif çıktığının anlaşılması üzerine şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı, otobüsteki vatandaşlara ve şahısla temas eden polise Kovid-19 testi yapılacak.

Elif Duman
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Doğanşar ilçesinden İstanbul’a giden yolcu otobüsü Erzincan Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durduruldu. Polis ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrollerinde otobüste bulunan bir yolcunun İstanbul’da yaptırdığı korona testinin pozitif çıktığı belirlendi. Şahıs uygulama noktasına çağrılan ambulans ile alınarak Sivas Numune Hastanesi (ÇAGEM) birimine kaldırıldı. Şoför, muavin ve 5 yolcunun bulunduğu otobüsün hiçbir mola noktasında durmamak kaydıyla İstanbul’a gitmesine izin verildi. Otobüs içerisinde bulunan 8 kişi İstanbul’a vardığının da test yaptırılacak. Şahısla temas eden polis memuruna da Kovid-19 testi yapılacağı öğrenildi.

Otobüs şoförü Halil Bal, “Aldığımız yolcunun birinde Korona çıkmış, önceden testini yaptırmamış. Yolcuyu aldılar, biz yolumuza devam edeceğiz. Biz de İstanbul’da test yaptıracakmışız“ dedi.
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01 Tem 2020 - 13:52 İHA Sivas- Gündem

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