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06 Tem 2020 - 12:57- Asayiş G: 06 Tem 2020 - 13:06

3 milyon liralık vurgun yapmışlar!

İstanbul’da araç kiralama adı altında vatandaşların kredi kartlarından bir miktar provizyon bedeli çeken daha sonra kiraladıkları araçları GPRS’den takip ederek geri teslim edilmesine 3 gün kala çizen ve vatandaşların provizyon bedellerini iade etmeyerek yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yapan çete polis tarafından çökertildi.

Elif Duman
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İstanbul’da araç kiralama adı altında vatandaşların kredi kartlarından bir miktar provizyon bedeli çeken daha sonra kiraladıkları araçları GPRS’den takip ederek geri teslim edilmesine 3 gün kala çizen ve vatandaşların provizyon bedellerini iade etmeyerek yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yapan çete polis tarafından çökertildi. Operasyon anı kameralara yansırken, polisin “ kavga” şikayetini değerlendirmesi sonucu çözülen ve çökertilen çete üyesi 22 şüpheli ise gözaltına alındı.

İstanbul’da araç kiralama sonrası çok sayıda “kavga” şikayeti alması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Konuyla alakalı inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini şikayetlerdeki benzerlik çekti. Olayı daha da derinleştiren ekipler, 145 kişinin benzer şekilde şikayette bulunduğunu ve araç kiralama adı altında vatandaşların kredi kartından bir miktar ön provizyon bedeli çektiğini belirledi. Şahısların karttan bedeli çektikten sonra aracı teslim ettiği, kendilerine geri teslim edilmesine 3 gün kala ise GPRS’den yerini tespit ederek araçları çizdikleri ortaya çıktı. Teslim etmeye gelen vatandaşlara ise aracın çizildiğini bahane ederek ve ön provizyon bedellerini iade etmeyip bu şekilde yaklaşık 3 milyon lira vurgun yaptıkları belirlendi.

3 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan polis ekipleri, mağdurların da ifadelerinden yola çıkarak dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkarttı. Yapılan çalışmalar sonucunda 550 adet araç kiralama sözleşmesi yapıldığını da tespit eden polis, kimliklerini belirledikleri şüphelilerin bulunduğu 22 ayrı adrese, geçtiğimiz Cuma günü şafak vakti özel harekat polisinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda ise 3 adet tabanca çok sayıda mermi, 6 adet POS cihazı, 4 adet dizüstü bilgisayar, 32 adet cep telefonu, 4 adet de 700 bin lira değerinde senet ele geçirildi.

“POLİSİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Mağdurlardan Murat Kaçak, “Projemiz için araca ihtiyacımız vardı. Bizde Türkiye’nin en önemli satış sitelerinden birine girerek bu arkadaşın telefonuna ve sitelerine ulaştık. Aradık ve bize 1 aylığına şu tip bir araç lazım. Vergi levhası ve 100 lira istediler bizde gönderdik. Şartları belliydi 2 bin lira bloke edeceklerdi, 2 bin lirada kiralama bedeli verecektik. Toplamda 2 bin 150 lira elden verdik, bütün işlemleri resmi olacak şekilde yaptılar. Aracı aldık ama takip sisteminin bozulduğunu söyleyerek tamir için aracı bizden aldılar. 3 gün aracın tamirde olduğunu söylediler sonrada bir daha kendilerine ulaşamadık. Polis ekiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Öte yandan şubeye götürülen şüpheliler, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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06 Tem 2020 - 12:57 İHA İstanbul- Asayiş

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