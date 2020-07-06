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06 Tem 2020 - 13:06- Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392,60 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 392,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 392,60 liradan, 2 bin 586 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 607 liradan, 358 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 362 liradan, 2 bin 527 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 547 liradan, bin 264 liradan alınan Yarım Ziynet bin 274 liradan ve 632 liradan alınan Çeyrek Ziynet 637 liradan satılıyor.

(İHA)

06 Tem 2020 - 13:06 İHA İstanbul- Ekonomi

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