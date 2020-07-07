Bakan Akar, Ankara’ya resmi ziyarette bulunan İtalya Savunma Bakanı Guerini’yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Tören kıtasını selamlayan Guerini’nin Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşmeye geçti. Baş başa görüşme sonrasında Akar ve Guerini’nin heyetlerarası toplantıya başkanlık etmesi ve ardından açıklama yapılması bekleniyor.
07 Tem 2020 - 16:39- Gündem Güncelleme: 07 Tem 2020 - 16:53
Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.