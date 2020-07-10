Barolara ilişkin kabul edilen önemli madde! Kamu avukatlarıyla KİT avukatları da dahil olacak

Beş binden fazla avukat bulunan illerde yeni baro kurulabilmesi için gereken 2 bin avukata, baro levhasına kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın kamu avukatlarıyla KİT avukatları da dahil olacak.

AK Parti, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 15. maddesi üzerinde önerge verdi.

Kabul edilen önergeye göre, 5 binden fazla avukat bulunan illerde yeni baro kurulabilmesi için gereken 2 bin avukata, baro levhasına kayıtlı serbest avukatların yanı sıra, levhaya kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın kamu avukatlarıyla KİT avukatları da dahil olacak.

Kurucular kurulu en geç 6 ay içinde organ seçimlerini yapmak üzere kuruluş genel kurulunu toplayacak ve yeni baronun kuruluşunu tamamlayarak birliğe bildirecek. Yeni kurulan baro, seçimli ilk olağan genel kurulunu yapıncaya kadar Türkiye Barolar Birliğinde temsil edilmeyecek.