Trafik çilesi sona eriyor! Bağlıca Bulvarı ve Çevre Yolu bağlantısı ilçe trafiğini rahatlatacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sadece şehir merkezinde değil Başkent’in ilçelerinde de trafik yoğunluğunu azaltacak alternatif güzergahlara ve projelere imza atmaya devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Etimesgut ilçesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu’nu birbirine bağlayacak bağlantı yolu çalışmalarını hızlandırdı. Bölgede yaşayan esnaf ve vatandaşlar, ilçe trafiğine rahat nefes aldıracak proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür etti.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent genelinde hayata geçirdiği yeni ulaşım projeleriyle dikkat çekiyor.

Artan nüfus ve araç sayısı nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla alternatif güzergahları devreye sokan Büyükşehir Belediyesi, ulaşım politikasını da bu kriterlere göre değiştiriyor.



BAĞLICA BULVARI VE ÇEVRE YOLU BAĞLANTISI İLÇE TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

Kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak yeni yol açım ve kavşak projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesinin trafik yoğunluğunu azaltmak için başlattığı Bağlıca Bulvarı-Ankara Çevre Yolu bağlantı yol çalışmalarını da hızlandırdı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun mesai harcayarak sürdürdüğü Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu’nu birbirine bağlayacak bağlantı yolu çalışmaları bölge trafiğine rahat nefes aldıracak.



OKULLAR AÇILANA KADAR TAMAMLANACAK

Okullar açılana kadar tamamlanması planlanan bağlantı yolu yapım çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, Bağlıca Bulvarı’nın otoyol ile kesiştiği noktada Bağlıca ile Yapracık arasında ulaşımı sağlamak amacıyla 4 gidiş-4 geliş şeritten oluşan alt geçit yapacak.

Bağlıca-Yapracık yolundan da otoyol bağlantısını sağlamak için ayrıca 4 adet bağlantı kolu ile 2 adet yonca kolu inşaatı gerçekleştirilecek. Bu düzenleme sayesinde Bağlıca bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Ankara Çevre Yolu’na daha kolay geçiş yaparak sağlayarak, Bağlıca bölgesinden ikinci bir giriş-çıkış imkanı da bulacak.



VATANDAŞ VE ESNAFTAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Yıllardır yeni yola kavuşmayı bekleyen esnaf ve vatandaşlar yapılan çalışmalar için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederken, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Alaattin Erkaya (Atatürk Mahalle Muhtarı): “Bağlıca-Çevre Yolu bağlantısının açılması, bölgemizin gelişmesi ve trafiği rahatlatması açısından çok iyi olacak. Emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim.”

-Mehmet Başar (Bağlıca Vip Taksi Sorumlusu): “Bağlıca Bulvarı ve Otobanda gerçekleşen çalışmalar için Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz. Çünkü Bağlıca halkı tek yolu kullanıyordu. Mesa’ya doğru bir de Etimesgut’a doğru. Bunlardan başka çıkış yolu yoktu. Otoyolun bağlanması bizim ve vatandaşlar için çok iyi olacak. Başkanımıza tekrardan teşekkür ediyoruz.”

-Tolga Metin (Bağlıca Vip Taksi çalışanı): “Bağlıca Kavşağında ciddi bir trafik oluyordu. Sincan’dan, Etimesgut’tan gelen araçlar burada ciddi tıkanıklığa sebep oluyordu. Bağlıca halkı bu proje sayesinde otobandan rahatça çıkış yaparak istediği yere geçiş yapabilecek. Yapılan bu çalışmaların trafiği ciddi bir şekilde rahatlatacağını düşünüyorum. Çalışmalarından dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum.”

Bölge sakinlerinden Ahmet Gökçubuk bu çalışmayı yıllardır beklediklerine dikkat çekerek, “Bağlıca Bulvarı’nın Çevre Yolu bağlantısı çalışmaları trafiği oldukça rahatlatacak. Yıllardır beklediğimiz bu çalışmayı gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim” derken, Şahin Altay da, “Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalardan oldukça memnunum. Yıllardır beklediğimiz Bağlıca Bulvarı’nın Çevre yolu bağlantı çalışmaları trafiği oldukça rahatlatacak. Emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum’’ sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Yerel yönetimlerin vatandaşların ihtiyaçlarını dikkate alması ve taleplerine değer vermesi gerektiğinin altını çizen bölge esnafı da yeni bağlantı yolunun yapılmasından oldukça memnun:

-Göksel İmlaç: “Halkın ve esnafın yıllardır beklediği Bağlıca Bulvarı’nın Çevre yolu bağlantı çalışmaları trafiği oldukça rahatlatacak. Beklediğimiz bu çalışmayı gerçekleştiren Mansur Başkanımıza teşekkür ederiz.”

-İbrahim Keskin: “Etimesgut trafiği uzun zamandır esnaf ve vatandaşı zor durumda bırakıyordu. Yapılan bu çalışmaların trafiği oldukça rahatlatacağını düşünüyorum. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

-Selçuk Ercan: “Bağlıca Bulvarı’nın açılmasının trafiği oldukça rahatlatacağını düşünüyorum. Başkanımıza çok teşekkür ederim.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi eş zamanlı olarak yürüttüğü bir başka çalışma noktası olan Bağlıca Bulvarı-Etimesgut İstasyon Caddesi bağlantı yolu çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor.